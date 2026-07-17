فيفا يُعلن عن "خواتم الأبطال": جائزة تاريخية مبتكرة في كأس العالم

- أعلن الفيفا عن جائزة جديدة للفائز بكأس العالم 2026، حيث سيحصل الفريق المنتصر على خواتم الأبطال المصممة خصيصاً لهم، بجانب الكأس والميداليات الذهبية، في خطوة تستلهم التقاليد الرياضية الأمريكية. - سيتم إصدار 2026 خاتماً مرقماً فردياً، منها 30 خاتماً للفريق الفائز و1996 خاتماً للجماهير كمنتج رسمي مرخص، مما يتيح للمشجعين امتلاك قطعة فريدة من تاريخ كأس العالم. - الخواتم ستتميز بتصميم يعكس هوية الفريق الفائز، وستُقدم رسمياً بعد انتهاء البطولة لضمان ملاءمة مثالية تدوم مدى الحياة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان رسمي، الجمعة، عن جائزة جديدة، سيحصل عليها المنتخب، الذي سيتمكن من حصد لقب بطولة كأس العالم 2026، في المواجهة النهائية، التي ستقام على ملعب نيويورك نيوجيرسي بين إسبانيا والأرجنتين، يوم الأحد القادم.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه، الذي نشره على موقعه الإلكتروني في الإنترنت: "سيمنح الفريق الفائز رمزاً جديداً يُعبر عن النصر إلى جانب الكأس الأيقونية والميداليات الذهبية، إذ سيكون الأمر سابقة في تاريخه مسابقات فيفا، لأنّ المنتصر سينال خواتم الأبطال المُصممة خصيصاً لهم، في خطوة تنقل أحد أشهر التقاليد الرياضية الأميركية إلى اللعبة العالمية".

وأكد فيفا أنّ كل خاتم سيكون جزءاً من إصدار محدود للغاية يضم 2026 نسخة مرقمة فردياً، في خطوة تحتفي بشكل مُباشر ببطولة كأس العالم. ومن بين هذه الخواتم، سيُقدَّم 30 خاتماً إلى الفريق المتوَّج، بينما سيُتاح 1996 خاتماً للجماهير في مختلف أنحاء العالم كمنتج رسمي مرخَّص، ما يتيح للمشجعين امتلاك قطعة فريدة من تاريخ كأس العالم.

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ومن خصائص الخواتم الخاصة، التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأن سيبرز شكل كأس بطولة كأس العالم على أحد جانبيه، فيما سيخصّص الجانب الآخر، حتى يعكس هوية الفريق الفائز باللقب، إذ سيكون كل خاتم مرقم على نحوٍ فردي ومصمم على مقاس صاحبه، بالإضافة إلى إرفاق شهادة أصالة خاصة به.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم في ختام بيانه، إلى أنه مع إطلاق الحكم لصافرة النهاية، سيتسلم قائد الفريق الفائز ومدربه الرئيسي خاتمَين مؤقتَين تخليداً لهذه المناسبة، وبعد ذلك، "سيجري تخصيص الخواتم الثلاثين لكل واحد من الفائزين قبل تقديمها رسمياً في موعد لاحق، لضمان ملاءمة مثالية تدوم مدى الحياة لإنجاز سيتردّد صداه إلى الأبد".