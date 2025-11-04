أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيانه الجديد عن الأندية المعاقبة، إيقاف قدرة نادي الزمالك المصري على تسجيل اللاعبين الجُدد، بسبب ثلاث قضايا دولية لم تسوّ المستحقات المالية الخاصة بها، ولم يكشف الاتحاد الدولي، اليوم الثلاثاء، النقاب عن تفاصيل القضايا الثلاث الخاصة بنادي الزمالك، التي تسببت في صدور عقوبة منع القيد الجديد الذي يحرم الفريق الأبيض من ضم أي لاعبين في ميركاتو الشتاء المقبل.

وأكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك لـ"العربي الجديد"، رفض الكشف عن اسمه، أن القضايا الثلاث ترتبط بمستحقات مالية لم تسوّ تخص المدير الفني الأسبق للفريق، البرتغالي جوزيه غوميز، الذي ترك منصبه في عام 2024، ومساعديه، وأضاف المصدر ذاكراً: "الزمالك سينهي إجراءات رفع عقوبة منع القيد فور سداد المستحقات المالية المطلوبة لجوزيه غوميز ومساعديه، والاتصالات بدأت منذ أيام مع المدرب البرتغالي لتسوية هذا الملف".

ويُعاني نادي الزمالك من أزمة مالية كبيرة في الأسابيع الأخيرة، بعد سحب أرض مدينة 6 أكتوبر، أكبر مشروع استثماري كان يراهن عليه النادي في حل مشكلاته وأزماته، وتسبب أيضاً في عدم صرف المستحقات المالية للاعبيه، مما أدى إلى تدهور النتائج.

يُذكر أن نادي الزمالك، يتحضر لمواجهة نادي بيراميدز يوم الخميس المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، ويسعى الزمالك لتقديم مستوى مُميز والتأهل إلى المباراة النهائية، ومحاولة التتويج بلقب محلي في موسم 2025-2026.