فيفا يُطبق نظرية "السوبر بول": فاصل ترفيهي في نهائي مونديال 2026

- شهد نهائي كأس العالم 2026 حدثاً غير مسبوق بإقامة عرض فني بين الشوطين، بمشاركة نجوم عالميين مثل رونالدو، رونالدينيو، ومادونا، وفرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية، وشاكيرا التي أدت الأغنية الرسمية للبطولة. - تميز العرض بمشاركة أبطال مسلسل "تيد لاسو" والنجم جاستن بيبر، وفرقة أطفال قدمت أغنية "الحب"، مما أضفى جواً من الاحتفال والتنوع الثقافي. - اعتمد الفيفا الطريقة الأميركية في تنظيم الحفل، مستلهماً من "السوبر بول"، لتعزيز دور الشركات الراعية في الفعاليات الرياضية الكبرى.

شهدت مواجهة نهائي بطولة كأس العالم 2026، الأحد، حدثاً نادراً وغير مسبوق، بعدما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة عرض فني بمشاركة كبار الفنانين العالميين بين شوطي المباراة، لأول مرة في تاريخ المسابقة الدولية.

وانطلق الحفل الخاص بين شوطي مواجهة النهائي، وذلك بمشاركة عدد من مشاهير كرة القدم، مثل الظاهرة رونالدو ومواطنه رونالدينيو، اللذين ظهرا رفقة مغنية البوب الشهيرة، مادونا، فيما غنت فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية، في أول حفل عالمي لها، بعد نهاية خدمة أعضائها العسكرية، في حين ظهر أبطال مسلسل "تيد لاسو" الأميركي، الذين قدّموا النجم الكندي الشهير جاستن بيبر.

كما ظهرت المغنية الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، التي قامت بتأدية الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، فيما قامت فرقة مكونة من الأطفال، بتأدية أغنية "الحب"، التي ترمز إلى نشر اللعبة الشعبية الأولى في العالم الحب في مختلف أنحاء الدول، ليقوم بعدها الجميع بأخذ صورة تذكارية، قبل قيام اللجنة المنظمة بإزالة كل شيء، من أجل استئناف الشوط الثاني من المواجهة النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد اعتمد الطريقة الأميركية في التعامل مع المواجهات النهائية للرياضات في الولايات المتحدة، وخاصة "السوبر بول" في كرة القدم الأميركية، التي يُعد فيها الحفل أمراً أساسياً، بسبب وجود الكثير من الشركات الراعية، التي تدفع الأموال في سبيل إيجاد مكان لها في هذه المحافل الرياضية.