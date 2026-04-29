"فيفا" يُحدث ثورة في إشراك اللاعبين الشبان

- بدأ مجلس "فيفا" مناقشات حول قاعدة جديدة تلزم الفرق بإشراك لاعب شاب تحت سن 20 أو 21 في تشكيلتها، بهدف دمج اللاعبين الشبان وتطوير الأكاديميات. - وافق "فيفا" على تعديلين في القواعد قبل كأس العالم 2026، منها طرد اللاعب الذي يغطي فمه أثناء المواجهة، واعتبار الفريق الذي يتسبب في إلغاء المباراة خاسراً. - تأتي هذه التعديلات بعد حادثة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، حيث غادر منتخب السنغال الملعب احتجاجاً على التحكيم، مما أدى إلى إعلان فوز المغرب بالانسحاب.

بدأ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مناقشات هامة حول قاعدة جديدة تتعلق بإشراك اللاعبين الشبان، حيث لم يُحسم الأمر بعد، لكن المناقشات جارية، وستُلزم الفرق بضم لاعب واحد على الأقل دون سن العشرين أو الحادية والعشرين إلى تشكيلتها في حال تم تطبيقها. ووافق مجلس "فيفا" هذا الأسبوع على بدء مناقشات على مدار العام المقبل حول تلك القاعدة الجديدة التي قد تُحدث نقلة نوعية في التشكيلة الأساسية لفرق كرة القدم.

ووفق ما نقله موقع أر.أم.سي. الفرنسي، الأربعاء، فإن هذه القاعدة ستُلزم الفرق بإشراك لاعب محلي واحد على الأقل من فئة تحت 20 أو تحت 21 عاماً خلال المباريات. ولا تزال تفاصيل القاعدة قيد التحديد، ومن المتوقع إجراء العديد من المناقشات وقد تتغير التفاصيل. وتهدف هذه القاعدة إلى تسهيل دمج اللاعبين الشبان الذين طورتهم الأندية في الفرق المحترفة، وفي الوقت نفسه، تشجيع الفرق على تطوير أكاديمياتها للشباب. وفي دوري أبطال أوروبا، يُلزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية بوجود عددٍ من اللاعبين المحليين أو المتدربين محلياً إلى تشكيلاتها.

وإضافةً إلى بدء مناقشات حول إشراك اللاعبين الشبان في المنتخبات المحترفة، وافق مجلس "فيفا" على تعديلين في القواعد قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026. وأعلن "فيفا" في بيان له: "يجوز طرد أي لاعب يُغطي فمه أثناء مواجهة مع خصمه بالبطاقة الحمراء"، في إشارة غير مباشرة إلى حادثة اللاعب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم: "الفريق الذي يتسبب في إلغاء المباراة سيُعتبر خاسراً تلقائياً". وقد اتُخذ هذا الإجراء بعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث غادر منتخب السنغال أرض الملعب احتجاجاً على قرارات التحكيم. ورغم فوز منتخب السنغال بقيادة المدرب بابي ثياو بالمباراة في نهاية المطاف، أُعلن فوز المغرب بالانسحاب بعد شهرين.