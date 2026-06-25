"فيفا" يوقف القطري مادبو 5 مباريات بسبب إصابة الكندي كونيه

- أوقف "فيفا" لاعب منتخب قطر، عاصم مادبو، خمس مباريات بعد تدخله على الكندي إسماعيل كونيه في كأس العالم 2026، مما أدى إلى كسر ساق كونيه وخضوعه لعملية جراحية. - الاتحاد القطري يملك فرصة لاستئناف القرار، خاصة أن التدخل لم يكن متعمداً، وقد زار وزير الرياضة القطري كونيه للاطمئنان عليه، مما يعكس الروح الرياضية. - أكد الاتحاد الكندي نجاح العملية الجراحية لكونيه، لكنه سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة، وسط دعم وتشجيع من الجماهير.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف لاعب خط وسط منتخب قطر لكرة القدم، عاصم مادبو خمس مباريات بعد تدخله على الكندي إسماعيل كونيه خلال الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما اضطره للخضوع لعملية جراحية بسبب كسرٍ في الساق.

وأعلن "فيفا" في بيانٍ رسمي اليوم الخميس، أن "لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرضت عقوبة الإيقاف 5 مباريات على لاعب منتخب قطر عاصم مادبو الذي طُرد بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مباراة كأس العالم 2026 بين كندا وقطر".

وأمام الاتحاد القطري فرصة لاستئناف القرار لتخفيف العقوبة خصوصا أن تدخل مادبو لم يكن متعمدا. وكان وزير الرياضة والشباب القطري، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قد زار كونيه بصحبة مادبو في مدينة فانكوفر للاطمئنان على صحته، وحول ذلك قال الاتحاد القطري للعبة: "تأتي هذه الزيارة تجسيداً للروح الرياضية والعلاقات الطيبة داخل وخارج الملعب، مع خالص التمنيات للاعب بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب".

بعيدا عن الملاعب رسالة إنسانية في كأس العالم.. زيارة رسمية قطرية للاعب كندا المصاب

وكان الاتحاد الكندي قد أكد أن اللاعب خضع لعملية جراحية ناجحة لإصلاح كسر في ساقه سيغيبه عن الملاعب فترة طويلة، علما بأن الإصابة وقعت في مباراة كندا وقطر خلال دور المجموعات، وطُرد على إثرها مادبو من الملعب الذي بدت عليه علامات التأثر والحزن والصدمة، في الوقت الذي نقل كونيه إلى المستشفى على نقالة وسط تصفيق المشجعين.

