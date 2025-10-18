"فيفا" يوافق على استدعاء حارس ثالث للمغرب قبل نهائي مونديال الشباب

- استبعد المدرب محمد وهبي حارس منتخب المغرب يانيس بن شاوش من نهائي مونديال الشباب في تشيلي بسبب إصابة قوية في الركبة، مما استدعى استدعاء حارس حسنية أغادير إلياس موعتيق كبديل. - أثارت إصابة بن شاوش قلق الجهاز الفني، حيث كان له دور بارز في وصول المغرب للنهائي بفضل تصدياته الناجحة، مما دفع الاتحاد المغربي لمراسلة "فيفا" لاستدعاء حارس ثالث. - سافر إلياس موعتيق بسرعة إلى سانتياغو للانضمام إلى معسكر "أشبال الأطلس" ليكون الحارس الثالث في النهائي ضد الأرجنتين.

خرج حارس منتخب المغرب يانيس بن شاوش (19 عاماً) كلياً من حسابات المدرب محمد وهبي (48 عاماً)، وذلك بعدما أكدت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب استحالة مشاركته في نهائي مونديال الشباب المقام حالياً في تشيلي، والمقرر أمام منتخب الأرجنتين في الثانية فجر الاثنين المقبل بتوقيت القدس المحتلة.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي استدعاء حارس حسنية أغادير إلياس موعتيق (19 عاماً) للانضمام فوراً إلى معسكر أشبال "أسود الأطلس"، من أجل تعويض زميله الحارس يانيس بن شاوش الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال المباراة الماراثونية أمام منتخب فرنسا في نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز الشباب المغاربة بركلات الترجيح (5-4)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وأثارت إصابة الحارس بن شاوش، الذي يعد أحد أبرز الأسماء التي قادت أشبال المغرب إلى نهائي مونديال الشباب المقام في تشيلي بفضل تصدياته الناجحة، قلق الجهاز الفني في اليومين الأخيرين، ما استدعى مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي وافق على استدعاء حارس ثالث، بما أنه لا يمكن لكتيبة المدرب محمد وهبي خوض النهائي بحارسين فقط.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي، يمكن لأي منتخب يخوض مسابقة قارية أو عالمية توجيه الدعوة إلى حارس جديد بحد أقصى 24 ساعة فقط، بشرط تقديم تقرير طبي رسمي يثبت استحالة مشاركة الحارس المصاب، وهي الخطوة التي اتخذها الاتحاد المغربي لإثبات عدم قدرة يانيس بن شاوش على خوض نهائي كأس العالم للشباب ضد منتخب الأرجنتين.

وسافر الحارس البديل إلياس موعتيق، يوم الجمعة، على عجل إلى سانتياغو، عاصمة تشيلي، من أجل الانضمام إلى معسكر "أشبال الأطلس"، إذ سيصبح الحارس الثالث له بعد استبعاد يانيس بن شاوش نهائياً من القائمة التي ستشارك في نهائي مونديال الشباب المقام في تشيلي.