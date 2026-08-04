"فيفا" ينفي اتصال إنفانتينو بترامب بعد فشل مشروعه

- نفى "فيفا" بشدة التقارير التي زعمت أن إنفانتينو سعى لدعم ترامب بعد فشل بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، واصفاً ذلك بالخيال، مؤكداً عدم وجود أي اتصال هاتفي بينهما. - تصاعدت الانتقادات لخطة إنفانتينو الفاشلة لجمع 4.2 مليار دولار من مستثمرين خاصين، مما يضع فرصه في الفوز بولاية أخرى كرئيس لـ"فيفا" تحت التدقيق. - العلاقة بين إنفانتينو وترامب حظيت باهتمام، خاصة بعد تقديم جائزة "فيفا للسلام" لترامب، وسط توقعات بدور لشركة "ثرايف كابيتال" في المشروع المقترح.

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، بشدة التقارير الصحافية التي أفادت بأن رئيسه السويسري جياني إنفانتينو سعى للحصول على دعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد انهيار مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، واصفاً ذلك بأنّه "مجرد خيال".

وجاء هذا النفي بعدما نشرت صحيفة نيويورك بوست الأميركية، أمس الاثنين، تقريراً يفيد بأن إنفانتينو حاول مراراً وتكراراً، دون جدوى، التواصل مع ترامب هاتفياً منذ التخلّي عن اقتراحه يوم الجمعة، وأنّه شعر بالعزلة وسط تصاعد الانتقادات. وقال "فيفا" في بيان لوكالة رويترز: "لم يجرِ رئيس فيفا أي اتصال هاتفي بالرئيس الأميركي، أو أي من أعضاء إدارته، في الأيام الأخيرة. هذا محض خيال".

وتصاعدت حدّة الانتقادات الموجهة إلى خطة إنفانتينو الفاشلة، حيث كان قد اقترح جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص عن طريق بيع حصة تبلغ حوالي 20% في كيان يشرف على المسابقات، بما في ذلك كأس العالم. ومع تجميد الخطة، اتجهت الأنظار إلى التداعيات المحتملة على إنفانتينو، الذي باتت فرص فوزه بولاية أخرى رئيساً لـ"فيفا" من 2027 إلى 2031 موضع تدقيق متزايد، مع الإشارة إلى أن إنفانتينو حظي بعلاقة وطيدة مع ترامب، بعدما ظهرا معاً في فعاليات كروية كبرى، بما في ذلك كأس العالم هذا العام الذي استضافته الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

بعيدا عن الملاعب إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب لإنقاذ منصبه في "فيفا"

كما قدّم إنفانتينو لترامب جائزة "فيفا للسلام" في دورتها الأولى خلال ديسمبر/ كانون الأول 2025، ليصبح بذلك أول من يحصل على هذه الجائزة. وحظيت هذه العلاقة بمزيد من الاهتمام نظراً لتوقع أن تلعب شركة "ثرايف كابيتال"، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر ترامب، دوراً رائداً في مشروع الحقوق التجارية المقترح.

وذكرت "نيويورك بوست" أن إنفانتينو كان قد رتب لمحادثات خاصة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. ومع ذلك، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون، في منشور على منصة إكس، أمس الاثنين، إنه لا خطط لروبيو للتحدث مع رئيس "فيفا" البالغ من العمر 56 عاماً، مضيفاً: "على صحيفة نيويورك بوست التحقق من مصادرها، أو كان بإمكانهم ببساطة سؤالنا".