فيفا ينعش خزائن الأندية: 5000 دولار يومياً عن كل لاعب في كأس العالم

- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعويضات مالية للأندية التي تسمح للاعبيها بالمشاركة في كأس العالم 2026، حيث ستحصل على 5 آلاف دولار عن كل لاعب يومياً، مع مبالغ إضافية تعتمد على مشاركة اللاعب في المباريات. - زادت "فيفا" المخصصات المالية للأندية بنسبة 70% مقارنة بكأس العالم 2022، لتصل إلى 355 مليون دولار، منها 100 مليون دولار لتعويض الأندية عن فترة التصفيات المؤهلة. - ستُقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً، ويتوقع "فيفا" إيرادات تصل إلى 13 مليار دولار خلال الدورة المالية 2023-2026.

زفّ الاتحاد الدولي لكرة القدم بشرى سارة لأندية كرة القدم في العالم، خصوصاً تلك التي تتيح للاعبيها الدوليين المشاركة في كأس العالم 2026، بعدما أعلن، اليوم الجمعة، أنه سيمنح الأندية تلك مبلغاً أدنى قدره 5 آلاف دولار عن كل لاعب، وعن كل يوم خلال كأس العالم الذي سينطلق الخميس المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح "فيفا" في بيان نشره اليوم أن هذا الحد الأدنى سيُضاف إليه مبلغ آخر يُحتسب وفقاً لـ"إدراج اللاعب في ورقة المباراة ومدة مشاركته"، على أن يُعلَن عن القيمة النهائية للتعويضات بعد انتهاء البطولة. وكان "فيفا" قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي زيادة بنسبة 70% في إجمالي المبالغ المخصصة للأندية مقارنة بكأس العالم 2022 في قطر، لترتفع القيمة الإجمالية إلى 355 مليون دولار أميركي (نحو 300 مليون يورو). ومن هذا المبلغ، ستُخصَّص 100 مليون دولار للمرة الأولى لتعويض الأندية عن فترة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بمعدل يقارب 2360 دولاراً عن كل لاعب في كل مباراة، وذلك للأندية التي سمحت للاعبيها الدوليين بالمشاركة في 905 مباريات في التصفيات.

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أما النهائيات بحسب الاتحاد الدولي، فستستحوذ على 250 مليون دولار إضافية، في حين سيُحتفظ بالمبلغ المتبقي وقدره 5 ملايين دولار احتياطياً، على أن يُخصص لاحقاً لدعم كرة القدم على مستوى الأندية عالمياً، وفق اتفاق بين "فيفا" ورابطة الأندية الأوروبية. وستُقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، وستكون النسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً، ما سيرفع عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات. ويتوقع "فيفا" أن تبلغ إيراداته خلال الدورة المالية 2023-2026 نحو 13 مليار دولار (11.18 مليار يورو)، بزيادة قدرها 72% مقارنة بالنسخة السابقة. أما في عام 2026 وحده، فينتظر الاتحاد تحقيق إيرادات تصل إلى 8.9 مليارات دولار (7.66 مليارات يورو).