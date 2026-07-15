فيفا ينتظر انتهاء كأس العالم لفرض العقوبات وهذا هو السبب

- يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض عقوبات على النجوم والمدربين الذين انتقدوا الحكام علنياً خلال كأس العالم 2026، بعد رصد شامل لتصريحاتهم في المؤتمرات الصحافية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. - يعتمد "فيفا" على تقارير الحكام لتطبيق قانون الانضباط الذي ينص على إيقاف اللاعب لمباراة واحدة على الأقل عند ارتكاب سلوك غير رياضي، وأربع مباريات عند انتقاد الحكام. - تشمل اللوائح التصريحات خارج الملعب، مما يثير التساؤلات حول تطبيق "فيفا" لهذه الإجراءات بعد انتهاء البطولة في 19 يوليو بنيوجيرسي.

ينتظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك من أجل فرض العقوبات بحق جميع النجوم والمدربين الذين قاموا بتوجيه انتقادات علنية للحكام خلال المسابقة الدولية.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قام بعملية رصد شاملة لجميع التصريحات التي أطلقها النجوم أو المدربون سواء خلال المؤتمرات الصحافية أو المقابلات مع وسائل الإعلام قبل أو بعد نهاية المواجهات أو عبر وسائل التواصل، التي انتقدوا فيها القرارات التحكيمية، مع متابعة دقيقة لبيانات الاتحادات المنضوية في الهيئة الكروية، التي هاجم بعضها "فيفا" بسبب مساهمة الأخير في وصول الأرجنتين لنصف النهائي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع العقوبات التي قد يفرضها فيفا على النجوم والمدربين المنتقدين للحكام؟ هل يشمل رصد فيفا للانتقادات التصريحات التي لم تُنشر علناً عبر وسائل الإعلام؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ومع عملية الرصد التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن القائمين على هذه المنظمة سيعتمدون على تقارير الحُكام أيضاً، لأن قانون الانضباط في الهيئة الكروية ينص على إيقاف اللاعب لمباراة واحدة على الأقل في حال ارتكابه أي سلوك غير رياضي تجاه الحكم أو الهيئة الكروية خلال وجوده في المسابقات الدولية التي يشرف عليها "فيفا".

وينص القانون حرفياً على ما يلي: "إيقاف اللاعب لمباراة واحدة على الأقل أو لفترة زمنية مناسبة في حال ارتكابه سلوكاً غير رياضي تجاه الخصم أو أي شخص آخر ليس من مسؤولي المباراة"، بل إن القانون ينص على إيقاف اللاعب لأربع مباريات عند توجيه الانتقادات إلى الحكم: "أربع مباريات على الأقل أو فترة زمنية مناسبة في حال ارتكاب سلوك غير رياضي تجاه أحد مسؤولي المباراة".

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وتوضح اللوائح نفسها أن هذه الاعتراضات لا تقتصر على التصريحات التي يُدلى بها بعد المباراة، بل تشمل أيضاً "التصريحات خارج الملعب (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي)"، ما يعني أننا سنرى الآن ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيُطبّق هذا الإجراء فعلياً بعد انتهاء كأس العالم يوم الأحد المقبل، 19 يوليو، في نيوجيرسي.