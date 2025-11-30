- تعزيز رسمي للبطولة: تشهد كأس العرب فيفا قطر 2025 تغييرات جوهرية تعزز من قيمتها الرسمية والدولية، مع اعتماد "فيفا" لمبارياتها ضمن التصنيف العالمي، مما يضفي عليها بُعداً رسمياً جديداً. - نظام جديد للتأهل: تم تعديل نظام كسر التعادل بين المنتخبات، حيث يعتمد على فارق الأهداف في المباريات المباشرة، مع إلغاء خيار القرعة، مما يضمن تأهل المنتخب الأعلى تصنيفاً. - زيادة في الجوائز المالية: ارتفعت قيمة الجوائز المالية إلى 36.5 مليون دولار، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالبطولة ويشجع المنتخبات على المشاركة.

تشهد النسخة 11 من كأس العرب فيفا قطر 2025، التي ستقام في الدوحة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، تغييرات مؤثرة تعزز بُعد البطولة الرسمي وتضاعف قيمتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على اعتماد تعديلات شاملة في اللوائح والتعليمات لتطوير البطولة منذ نسختها السابقة في 2021، التي شهدت تحولاً تاريخياً باعتراف الاتحاد الدولي بالمسابقة لأول مرة منذ إطلاقها عام 1963.

وقدّم نجاح النسخة السابقة دعماً دولياً مستمراً للنسخ الثلاث المقررة في 2025 و2029 و2033، بشرط إقامتها في الدوحة، لضمان استمرارية النجاح اللافت. وعززت هذه النسخة من نظام البطولة من حيث اللوائح، الأنظمة، وقيمة المباريات، ما منح البطولة مزيداً من الزخم والأهمية للمنتخبات المشاركة.

واعتمد "فيفا" اعتبار مباريات كأس العرب الدولية ودية ضمن التصنيف الرسمي للمنتخبات، حتى لو أقيمت خارج النوافذ الرسمية في التقويم الدولي، مع احتساب نقاطها ضمن التصنيف الشهري العالمي، ما منح البطولة بُعداً رسمياً لم يكن موجوداً سابقاً، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أمس السبت.

وعُدّل نظام كسر التعادل بين المنتخبات لتحديد المتأهلين من مرحلة المجموعات إلى ربع النهائي، إذ أصبح معيار فارق الأهداف في المباريات المباشرة بين المنتخبات المتساوية أولاً، ثم الاعتماد على أكبر عدد من الأهداف في المباريات المباشرة، وإذا استمر التعادل يتم اللجوء إلى فارق الأهداف العام في المجموعة، ثم مجموع الأهداف في مباريات المجموعة، وأخيراً اللعب النظيف. وألغى الاتحاد الدولي خيار القرعة معياراً نهائياً، واستبدله بالمراكز في التصنيف الشهري الأخير قبل البطولة، ليتأهل المنتخب الأعلى تصنيفاً.

ورفع تطوير البطولة من قيمة الجوائز المالية، إذ من المتوقع أن تصل في نسخة 2025 إلى 36.5 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 132.9 مليون ريال قطري، بعد أن كانت النسخة السابقة قد سجّلت رقماً قياسياً بلغ 25 مليون دولار، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالبطولة وتشجيع المنتخبات المشاركة.

وأكدت هذه التطورات المالية والتنظيمية والفنية استمرار نمو القيمة التنافسية والفنية لكأس العرب، ومنحت البطولة شكلاً ومضموناً جديدين منذ الاعتراف بها رسمياً في النسخة العاشرة. وفتحت هذه التغييرات الباب أمام استمرار تطوير البطولة ورفع مكانتها في النسختين المرتقبتين عامي 2029 و2033.