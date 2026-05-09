فيفا يكشف ملامح حفلات افتتاح مونديال 2026 في المكسيك وكندا وأميركا

- ستفتتح المكسيك مونديال 2026 بعرض موسيقي مميز في مكسيكو سيتي، يضم نخبة من الفنانين مثل أليخاندرو فرنانديز وبيليندا، قبل مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، مع حفلات مماثلة في كندا والولايات المتحدة. - في كندا، سيشارك نجوم مثل ألانيس موريسيت ومايكل بوبليه في حفل يعكس هوية كندا، بينما في الولايات المتحدة، سيشارك نجوم عالميون مثل كاتي بيري، مما يبرز التنوع الثقافي. - البطولة ستشهد 104 مباريات في 16 مدينة، وتختتم في نيويورك نيوجيرسي يوم 19 يوليو.

ستتجه أنظار العالم يوم الخميس 11 يونيو/ حزيران إلى المكسيك التي ستفتتح نسخة مونديال 2026 لكرة القدم، بعرض موسيقي على ملعب مكسيكو سيتي سيجمع نخبة من الأصوات الغنائية المميزة قبل 90 دقيقة من انطلاق أول مباراة افتتاح البطولة بين المضيفة المكسيك وجنوب أفريقيا.

وأكد الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، أن قائمة الفنانين الذين سيشاركون في العرض لإحياء أنغام الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، يضم كلاً من أليخاندرو فرنانديز وبيليندا وداني أوشن وجي بالفين وليلا داونز، وفرقة لوس أنجليس أزوليس وفرقة مانا والفنانة تيلا، وذلك قبل أن تقام تباعاً حفلات مماثلة في كل من كندا والولايات المتحدة، حيث يرتبط كل حفل بخيط إبداعي مشترك يعيد تصور فيفا عبر عدسة ثقافة كل دولة مستضيفة.

وذكر "فيفا" أن هذا المفهوم يتجسد في المكسيك من خلال فن "بابيل بيكادو" (الورق المقصوص) الاحتفالي والمتقن، والذي "يُعد رمزاً قوياً للتقاليد والبراعة الحرفية والبهجة"، وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد الدولي، السويسري جياني إنفانتينو السبت: "إن بطولة فيفا لحظة يتقاسمها العالم، وذلك يبدأ من حفل افتتاحها، بدءاً من مكسيكو سيتي ومروراً بتورنتو ولوس أنجليس خلال الأيام التالية، ستكون فعاليات الافتتاح حافلة بالموسيقى والثقافة وكرة القدم بعروض تعكس الطابع الفريد لكل دولة، وروح الوحدة التي تمتاز بها البطولة. وهي طريقة قوية نستهل بها احتفالاً عالمياً".

وفي كندا، سيحضر نخبة من نجوم الموسيقى العالمية لإحياء الحفل الكبير قبل مباراة أصحاب الأرض أمام البوسنة، من بينهم: ألانيس موريسيت وأليسيا كارا وإليانا وجيسي رييز ومايكل بوبليه ونورة فتحي وسانجوي وفيغدريم وويليام برينس، وغيرهم الكثير، إذ يبدأ الحفل برحلة عبر كندا، حيث يُظهر العد التنازلي لحظات تعكس البلاد من الساحل إلى الساحل إلى الساحل، وحول ذلك علّق إنفانتينو: "سيكون الافتتاح في تورنتو انعكاساً قوياً لهوية كندا والطاقة المحيطة بكأس العالم، من خلال الموسيقى والثقافة والعروض التي لا تُنسى، سوف نستقبل العالم باحتفال كندي فريد من نوعه، ولكنه مرتبط أيضاً بقصة أكبر تتكشف أحداثها عبر أنحاء المكسيك والولايات المتحدة. ستكون لحظة فخر ووحدة وترقب، إذ ستحتل كندا مكانتها على المسرح الأكبر لكرة القدم".

بعيدا عن الملاعب واشنطن تضغط على "فيفا" لتخفيض أسعار تذاكر مونديال 2026

وأخيراً الولايات المتحدة خلال مباراة باراغواي على ملعب لوس أنجليس، إذ يتصدر النجوم العالميون كاتي بيري، وفيوتشر، وأنيتا، وليسا، وريما، وتايلا حفل الافتتاح، مع ترقب الإعلان عن مشاركة المزيد من الفنانين العالميين لاحقاً. وبهذه المناسبة، صرَّح إنفانتينو: "يمثل حفل الافتتاح هذا في لوس أنجليس الحجم الاستثنائي لما ستصبح عليه بطولة كأس العالم، تعكس قائمة الفنانين التنوع الثقافي للولايات المتحدة وحيوية مجتمعات المغتربين المتعددة فيها، ما يسلط الضوء على التأثير الثري للدولة في مجالات الموسيقى والترفيه وثقافة البوب، بينما تُبرز في الوقت ذاته قدرة الموسيقى على توحيد الناس في جميع أنحاء البلاد".

يُذكر أن بطولة كأس العالم 2026، ستشهد تنظيم 104 مباريات في 16 مدينة مستضيفة، بدءاً من يوم الخميس 11 يونيو في مكسيكو سيتي، على أن تُختتم بالمباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو في ملعب نيويورك نيوجيرسي.