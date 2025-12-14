"فيفا" يكشف في الدوحة الثلاثاء الفائزين بجوائز الأفضل

- سيُقام حفل جوائز "فيفا" للأفضل في الدوحة يوم 16 ديسمبر 2025، عشية نهائي كأس القارات للأندية بين باريس سان جيرمان وفلامنغو، حيث ستُعلن هوية الفائزين بجوائز اللاعبين والمدربين. - الجماهير لعبت دوراً محورياً في التصويت، حيث أدلت بأكثر من 16 مليون صوت لاختيار الفائزين بجوائز مثل أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب ومدربة، وأفضل حارس وحارسة مرمى. - سيحضر الحفل حوالي 800 شخصية بارزة، بما في ذلك رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، وأعضاء مجلس "فيفا"، وأساطير كرة القدم، وسيتم الكشف عن الفائزين عبر فيديوهات رقمية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن كشفه هوية الفائزين والفائزات بجوائز الأفضل في نسختها العاشرة، وذلك خلال حفل خاص سيُقام في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء المقبل، حيثُ لعبت الجماهير دوراً محورياً في تحديد هوية الفائزين بمختلف الجوائز الخاصة بهذا الحفل.

وكشف "فيفا" عن إقامة الحفل الخاص بجوائز الأفضل يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 16 ديسمبر/كانون الأول 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة (السابعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، وذلك عشية المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية 2025، التي ستُلعب بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنغو البرازيلي على استاد أحمد بن علي المونديالي في الدوحة.

وسيُعلن "فيفا" عن هوية أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات لعام 2025، وذلك خلال حفل عشاء خاص في قاعة كتارا بفندق فيرمونت في الدوحة، ولكن قبل ذلك، سيجري الكشف عن أكثر أفراد الجمهور تميّزاً، وأفضل حرّاس وحارسات المرمى، وأجمل الأهداف، عبر فيديوهات رقمية على منصات "فيفا" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للفائز بجائزة اللعب النظيف من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسيُشارك في حفل العشاء حوالي 800 من كبار الشخصيات، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، وأعضاء مجلس فيفا، وأساطير كرة القدم، وممثلو الاتحادات الأعضاء من حول العالم، وسفراء محليون وإقليميون، وأسماء لامعة من عالم المستديرة الساحرة.

وكما كان عليه الأمر دائماً، أدلت الجماهير بأكثر من 16 مليون صوت وكان دورها محورياً في اختيار الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز، ولا سيما جائزة "الأفضل" لأفضل لاعبة وأفضل لاعب وأفضل مدرب ومدربة، وجائزة أفضل حارس وحارسة مرمى، وجرى تحديد هوية المتوّجين والمتوَّجات بحسب نظام تصويت يمنح القيمة نفسها للفئات المختلفة من المصوّتين وهم: الجماهير، وقادة ومدربو ومدربات منتخبات الرجال والسيدات، وممثلو وسائل الإعلام. كما شارك أفراد وأيضاً الجماهير في التصويت على جائزة تشكيلة "فيفا" لأفضل 11 لاعبة في العالم وأفضل 11 لاعباً في العالم.