- أعلن "فيفا" عن تشكيل مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم 2026، بقيادة آرسين فينغر وباسكال زوبربوهلر، لتقديم تحليلات شاملة واختيار الفائزين بالجوائز الفردية. - ستوفر اللجنة تحليلات معمّقة لجميع المباريات باستخدام أحدث تقنيات الأداء والبيانات، مع تقديم رؤى فورية عبر التلفاز والمنصات الرقمية، مما يعزز التغطية الفنية. - تهدف المبادرة إلى تحديد الاتجاهات السائدة في اللعبة وإعداد الأجيال القادمة، مع التركيز على التوازن بين الخبرة الفنية والبيانات، في ظل مشاركة 48 منتخباً لأول مرة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تشكيل مجموعة الدراسات الفنية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، والتي ستتولى تقديم تحليلات فنية متطورة وشاملة لجميع مباريات البطولة، إلى جانب اختيار الفائزين بالجوائز الفردية وفي مقدمتها جائزة أفضل لاعب.

وأوضح "فيفا" في بيان رسمي اليوم الاثنين، أن اللجنة ستعمل تحت إشراف الفرنسي آرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي، بينما يقودها السويسري باسكال زوبربوهلر، كبير خبراء كرة القدم في "فيفا". وتضم مجموعة الدراسات الفنية عدداً من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم، من بينهم أوتو أدو، وتوبين هيث، ويورغن كلينسمان، وجين لودلو، ومايكل أونيل، وغيلبرتو سيلفا، وجون دال توماسون، وباولو وانشوب، وآرون وينتر، وبابلو زاباليتا.

وأكد الاتحاد الدولي أن اللجنة ستوفر تحليلات معمّقة لجميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات، عبر استخدام أحدث تقنيات تحليل الأداء والبيانات، في خطوة وصفها "فيفا" بأنها غير مسبوقة في تاريخ البطولة. وسيحصل الجمهور، للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، على رؤى وتحليلات فورية من مجموعة الدراسات الفنية أثناء المباريات عبر التلفاز والمنصات الرقمية، إلى جانب إتاحتها للمنتخبات واللاعبين المشاركين في البطولة. كما أشار البيان إلى أن خدمة "الذكاء الكروي المعزَّز"، التي طورها فريق أبحاث الأداء في "فيفا" بالتعاون مع فينغر، ستقدم تحليلات بصرية متقدمة تعتمد على الواقع المعزز والرسومات التوضيحية، بهدف إثراء التغطية الفنية للمباريات وتقديم قراءة أكثر دقة لما يحدث داخل أرض الملعب.

وقال فينغر في تصريحات نقلها البيان: "تساعد مجموعة الدراسات الفنية في تحديد الاتجاهات السائدة في اللعبة وإعداد الأجيال القادمة لتطوير كرة القدم، كما تساهم في جعل الرياضة أكثر إثارة من خلال تسليط الضوء على الصفات التي سيحتاجها اللاعبون مستقبلاً". وأضاف: "بفضل المستوى غير المسبوق من البيانات عالية الجودة، ستتمكن المجموعة من وصف وتحليل وتفسير ما يحدث على أرضية الملعب بطريقة تلهم الخبراء الفنيين والجماهير على حد سواء، فنحن لا نكتفي بجمع البيانات أكثر من أي وقت مضى، بل نحاول أيضاً تحقيق التوازن الصحيح بين الخبرة الفنية والبيانات".

وستعمل اللجنة من مواقع تكتيكية خاصة داخل الملاعب أو من جناح الأداء المخصص لها في مدينة ميامي الأميركية، مع إمكانية الوصول إلى ست زوايا تصوير مختلفة وآلاف نقاط البيانات المباشرة خلال كل مباراة. كما كشف "فيفا" أن مجموعة الدراسات الفنية ستكون مسؤولة أيضاً عن اختيار اللاعبين المتوجين بالجوائز الفردية المختلفة خلال البطولة، بما فيها جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب وغيرها من الجوائز الفنية. ويأتي ذلك ضمن توجه الاتحاد الدولي لتعزيز استخدام التكنولوجيا والبيانات في تطوير اللعبة، خاصة مع النسخة التاريخية من كأس العالم 2026 التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وتقام في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.