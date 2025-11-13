"فيفا" يكشف عن الأسماء المرشحة لجائزتي مارتا وبوشكاش

- أعلن "فيفا" عن المرشحين لجائزتي مارتا وبوشكاش لأفضل هدف لعام 2025، حيث يمكن للجماهير والخبراء التصويت حتى 3 ديسمبر. - يتنافس 11 هدفاً على جائزة بوشكاش، منها هدف المصري عمر ناصر ضد الأهلي، وهدف ديكلان رايس ضد ريال مدريد، وهدف لامين يامال ضد إسبانيول، مع توزيع التصويت بالتساوي بين الجماهير ولجنة "فيفا". - تشمل جائزة مارتا أهدافاً بارزة مثل هدف ماريونا كالدينتي ضد أرسنال، وهدف كوني كروس ضد أستراليا، وهدف جون ريونغ جونغ ضد الأرجنتين.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الأسماء المرشحة لجائزتي مارتا وبوشكاش لأفضل هدف في فئتي السيدات والرجال لعام 2025، في حدث يحتفي بأجمل أهداف الموسم بين 11 أغسطس/ آب 2024 والثاني من الشهر ذاته لعام 2025. وتتيح هاتان الجائزتان للجماهير والخبراء فرصة التصويت لتحديد الفائزين، قبل الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويتنافس 11 هدفاً على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في فئة الرجال، يتقدمها هدف اللاعب المصري، عمر ناصر، مع فاركو في مرمى الأهلي، بكأس مصر الموسم الماضي، إلى جانب هدف نجم أرسنال، الإنكليزي ديكلان رايس في ريال مدريد الإسباني، بدوري أبطال أوروبا، وهدف موهبة برشلونة الإسباني، لامين يامال، في مواجهة إسبانيول ضمن منافسات "الليغا"، ويُعتمد النظام نفسه كما في العام الماضي، إذ يُوزع التصويت بالتساوي بين الجماهير ولجنة من أساطير "فيفا".

وتضم قائمة المرشحين أيضاً أهدافاً مميزة من مختلف أنحاء العالم، على غرار هدف آليراندرو في مواجهة فيتوريا ضد كروزيرو في الدوري البرازيلي، والإيطالي أليساندرو ديولا مع كالياري ضد فينيزيا في "الكالتشيو"، والأرجنتيني بيدرو دي لا فيغا مع كروز أزول ضد سياتل ساوندرز في كأس كونكاكاف. وتوجد أيضاً أهداف سانتياغو مونتييل (إنديبندينتي ضد إنديبندينتي ريفادافيا في الدوري الأرجنتيني)، وكارلوس أورانتيا (كيريتارو ضد أطلس في الدوري المكسيكي)، ولوكاس ريبيرو (ماميلودي صن داونز ضد بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية)، وريزكي ريدو (برسيجا جاكارتا ضد آريما في الدوري الإندونيسي) وكيفن رودريغز (قاسم باشا ضد ريزه سبور في الدوري التركي).

وأما بالنسبة إلى جائزة مارتا، فتتصدر القائمة الإسبانية ماريونا كالدينتي، التي سجلت هدفاً في مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي ضد أرسنال الإنكليزي، إلى جانب هدف الألمانية كوني كروس ضد أستراليا، ولاعبة نورث كارولاينا جوردين باغ ضد سياتل راين، وآشلي تشيتلي في لقاء برينتفورد ضد آسكوت يونايتد. وتشمل القائمة هدف الكورية الجنوبية، جون ريونغ جونغ ضد الأرجنتين، ومارتا أورلاندو برايد ضد كانساس سيتي كارنت، والويلزية فيفيان مييديما في شباك هولندا، وهدف الأرجنتينية كيشي نيونيز ضد كوستاريكا، ولاعبة تيغريس ليزبيت أوفالي في مرمى غوادالاخارا، ولاعبة المنتخب الأميركي لي سنتنور ضد كولومبيا، وخديجة شو في مواجهة هاماربي ضد مانشستر سيتي.