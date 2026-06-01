"فيفا" يكشف جدول مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر

- أعلن الفيفا عن جدول مباريات كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، بمشاركة نخبة المنتخبات الناشئة عالميًا، بعد نجاح النسخة السابقة بمشاركة 48 منتخبًا. - تبرز مواجهة قطر ومصر في المجموعة الأولى كإحدى أبرز المباريات، بينما يلتقي منتخبا إسبانيا والمغرب في المجموعة الثامنة، وكولومبيا واليابان في المجموعة الثانية عشرة. - تُقام البطولة في أسباير زون، مع ثماني مباريات يوميًا، وتُختتم بالمباراة النهائية في 13 ديسمبر على استاد خليفة الدولي.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، رسمياً عن جدول مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً المقررة إقامتها في دولة قطر، خلال الفترة من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بمشاركة نخبة المنتخبات الناشئة من مختلف أنحاء العالم.

وتقام هذه النسخة بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 48 منتخباً، والتي استضافتها قطر العام الماضي، حيث استقطبت أعداداً كبيرة من المشجعين الذين استمتعوا بمتابعة المواهب الواعدة التي أظهرت مهاراتها على الساحة العالمية، وهو الأمر عينه الذي سيتكرر خلال نسخة 2026، حيث تسعى الأسماء الشابة للظهور بأفضل مستوى مع وجود العديد من الكشافين الذين قد يغيرون مسيرتهم الكروية.

ويبرز لقاء منتخب قطر (ممثل البلد المستضيف) ونظيره المصري ضمن منافسات المجموعة الأولى كإحدى أبرز المواجهات في دور المجموعات، في مباراة يُنتظر أن تشهد أجواءً حماسية مميزة، فيما سيلتقي منتخبا إسبانيا والمغرب في مواجهة قوية ضمن المجموعة الثامنة، كما يترقب مشجعو كرة القدم منافسات المجموعة الثانية عشرة بين منتخبي كولومبيا واليابان، بطلي أميركا الجنوبية وآسيا تحت 17 سنة على التوالي.

وستُقام البطولة مجدداً في مجمع المسابقات في أسباير زون، حيث ستُلعب ثماني مباريات يومياً خلال دور المجموعات ودور الـ32، بحسب ما ذكر بيان فيفيا، في الوقت الذي تنطلق فيه المباريات من يوم السبت إلى الأربعاء، الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي، فيما ستُقام آخر مباريات اليوم، الساعة 6:30 مساءً، أما الخميس والجمعة، فستبدأ المنافسات الساعة 4:00 عصراً، على أن تُقام آخر المباريات الساعة 7:00 مساءً.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر على استاد خليفة الدولي، الصرح الرياضي العريق الذي يصادف هذا العام مرور 50 عاماً على افتتاحه عام 1976، والذي سبقت له استضافة ثماني مباريات خلال كأس العالم للرجال عام 2022، إضافة إلى نهائي بطولة كأس العالم تحت 17 سنة الماضية.