فيفا يكشف جدول الملحق العالمي: آفاق واعدة لمنتخب العراق

أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، جدول ومواعيد مباريات الملحق العالمي المؤهِّل لبطولة كأس العالم 2026، الذي يشهد مشاركة ستة منتخبات تتنافس في المكسيك على آخر بطاقتين مؤهلتين للنهائيات، بينها منتخب العراق الذي يقترب من أهم خطوة في مسيرته منذ مونديال 1986.

وستُقام مباريات الملحق في مدينتي غوادالاخارا ومونتيري، حيث يحتضن كل ملعب مباراتين. وجاء العراق في المسار الثاني، حيث يواجه الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام، على أن تُلعب مباراته في ملعب مونتيري (يقع على ارتفاع 540 متراً فوق مستوى سطح البحر). وستُنظَّم مباراتا الدور نصف النهائي يوم 26 مارس/آذار 2026، فيما تقام المباراة النهائية للمسار يوم الـ31 من الشهر نفسه، في لقاء سيحدد مصير بطاقة التأهل. ويُقام الملحق بنظام مباريات إقصائية مباشرة، في الوقت الذي يتمحور فيه المسار الأول، الذي تستضيفه غوادالاخارا (1560 متراً فوق مستوى سطح البحر)، حول كاليدونيا الجديدة وجامايكا، على أن يواجه الفائز منتخب الكونغو الديمقراطية في النهائي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة محطات رئيسية تسبق النسخة الأولى من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً، والتي ستبدأ منافساتها يوم 11 يونيو/حزيران 2026 في مكسيكو سيتي، وتترافق مع أحداث أخرى مثل القرعة النهائية للبطولة في 5 ديسمبر/كانون الأول 2025 في واشنطن، وكونغرس فيفا الـ76 في فانكوفر يوم 30 إبريل/نيسان 2026. ومع اقتراب موعد الحسم، يستعد العراق لدخول الملحق العالمي بطموح كبير مدفوعاً بآمال جماهيره وإمكان كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم العراقية.