"فيفا" يكشف تفاصيل هدف بيلنغهام.. هل لمست الكرة السلك العلوي؟

- أثار هدف جود بيلنغهام لإنكلترا ضد النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026 جدلاً واسعاً، حيث احتج الفريق النرويجي على احتسابه، لكن "فيفا" أكد عدم وجود دليل على تغيير مسار الكرة. - رغم احتجاجات النرويج، تأهلت إنكلترا إلى نصف النهائي بعد الفوز 2-1، منهيةً حلم النرويج في البطولة بعد إقصاء البرازيل في دور الـ16. - شهدت الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 جدلاً تحكيمياً كبيراً، خاصة في مباريات مثل مصر ضد الأرجنتين، وقضية مشاركة اللاعب الأميركي فولارين بالوغون.

علّق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الجدل المثار في لقطة الهدف الأول لمنتخب إنكلترا في شباك نظيره النرويجي، الذي سجله لاعب ريال مدريد الإسباني، جود بيلنغهام مع نهاية الشوط الأول، ما دفع فريق المدرب ستوله سولباكن إلى الاحتجاج بقوة ومطالبة الحكم بعدم احتسابه، وذلك ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026، المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال "فيفا"، في بيان رسمي، اليوم الأحد، نشره عبر حسابه على منصة إكس في توضيح لما حصل: "قبل هدف إنكلترا في الدقيقة الـ45+2 أمام النرويج، لم يُظهر المستشعر الموجود داخل الكرة المتصلة أي ذروة في نبض الكرة في أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لا يوجد أي دليل على أن الكرة لامست السلك العلوي أو غيّرت مسارها".

واستطاع منتخب إنكلترا حجز مقعده في نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز لاحقاً على زملاء مهاجم مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، بنتيجة 2-1، رغم مطالبات مهاجم "الفايكينغ" من الحكم الفرنسي كليمونت توربان بإلغاء الهدف، لكن ذلك لم يحصل في نهاية المطاف، لينتهي الحلم في هذه النسخة عند حاجز ربع النهائي، بعدما كان الفريق قد أطاح البرازيل في دور الـ16 بهدفين لواحد.

وعرفت مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 جدلاً تحكيمياً واسعاً، بعدما شهدت العديد من المباريات حالاتٍ مثيرة أثارت تعليقات المحللين والخبراء والصحف حول العالم، ولا سيما تلك التي حصلت في مواجهة مصر والأرجنتين، في لقطة هدف "التانغو" الثالث، إضافة إلى ما حصل في قضية السماح للاعب الأميركي فولارين بالوغون بالمشاركة أمام بلجيكا، رغم أنّه كان قد حصل على ورقة حمراء في المباراة التي سبقت ذلك.