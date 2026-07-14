فيفا يكشف تفاصيل حفل ختام كأس العالم 2026 قبل النهائي المرتقب

بعيدا عن الملاعب
واشنطن

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
14 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 20:51 (توقيت القدس)
لقطة خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم في المكسيك، 11 يونيو 2026 (هيكتور فيفاس/Getty)
لقطة خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم في المكسيك، 11 يونيو 2026 (هيكتور فيفاس/Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- سيُقام حفل ختام كأس العالم 2026 في ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم 19 يوليو، بمشاركة 48 فريقًا عبر ثلاث دول مضيفة و16 مدينة، ويشمل عروضًا من نجوم عالميين مثل لورا باوزيني ونيكول شيرزينغر وروبي ويليامز وتوم كروز.

- ستقدم جينيفر هدسون أداءً خاصًا للنشيد الوطني الأميركي قبل المباراة النهائية، مما يضفي لمسة مميزة على الحدث الأهم في عالم كرة القدم.

- الحفل يحتفي بالشغف والروح العالمية للبطولة التي حطمت الأرقام القياسية وألهمت جيلاً جديدًا، ويبدأ الساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

مع وصول أكبر حدث رياضي في التاريخ إلى نهايته، سيُقام حفل ختام بطولة كأس العالم 2026 قبل المباراة النهائية على ملعب نيويورك نيوجيرسي، يوم الأحد 19 يوليو/تموز، احتفاءً برحلة الفرق الـ 48 التي لا تُنسى، عبر الدول المضيفة الثلاث، والمدن المضيفة الـ 16 طوال فترة البطولة.

وبحسب بيان رسمي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، سيشهد هذا الحفل عروضاً مميزة من المغنية الإيطالية لورا باوزيني، والمغنية الأميركية نيكول شيرزينغر، والمغني الإنكليزي روبي ويليامز، وفرقة آي شو سبيد، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنان العالمي توم كروز، في تجمع يضم بعضاً من أكبر الأسماء العالمية في عالم الموسيقى والترفيه. وستُقدم المغنية والممثلة الأميركية جينيفر هدسون، الحائزة على جوائز إيمي، وأوسكار، أداءً خاصاً للنشيد الوطني الأميركي قبل المباراة النهائية لكأس العالم 2026. وسيُضفي أداء هدسون القوي، إحدى أشهر الفنانات في العالم، لمسةً مميزة على المباراة الأهم في عالم كرة القدم واللحظة الأكثر ترقباً في البطولة.

وبالتعاون مع استوديو باليتش وندر، سيحتفي حفل الختام بالشغف والحماس والروح العالمية التي ميّزت النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، كحدث تاريخي ضمّ 48 فريقاً، وحطّم الأرقام القياسية على مستوى الحضور الجماهيري، وألهم جيلاً جديداً من الفتيات والفتيان حول العالم، بحسب بيان فيفا. 

الحكم الهولندي خلال مباراة في الدوري المحلي، 18 يناير 2026 (فيتر وودي/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

وفاة حكم هولندي بعد أسابيع قليلة من غيابه عن كأس العالم 2026

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، هايمو شيرغي: "تماشياً مع روح حفلات الافتتاح التي رحّبت بالعالم، على أبرز مسرح كروي في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، سيختتم حفل الختام فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026 من خلال الموسيقى والثقافة وكرة القدم، قبل انطلاق المباراة المرتقبة التي ستتوّج أبطال هذه البطولة الرائدة". وسيبدأ حفل الختام في تمام الساعة 1:30 ظهراً بالتوقيت المحلي، أي قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة (8:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة).

دلالات
المزيد في رياضة
دي بول وميسي يتحدثان مع الحكم إسماعيل الفتح في 1 مارس 2026 (داستن ماركلاند/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

إسماعيل الفتح يدير قمة إنكلترا والأرجنتين.. حكم لا يخسر معه ميسي

الأعلام الفلسطينية في مباراة إقليم الباسك وفلسطين 15 نوفمبر 2025 (بابلو غارسيا/الأناضول)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

مباراة فلسطين والباسك تتحول إلى دعم إنساني لغزّة

حسام حسن خلال لقاء الأرجنتين ومصر، 7 يوليو 2026 (إيان ماكنيكول/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

حسام حسن يكشف حقيقة إشارة الذراعين ويروي كواليس صدامه مع ميسي