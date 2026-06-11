فيفا يكشف السعة الجماهيرية الرسمية لملاعب مونديال 2026

- مونديال 2026 سيُقام في أمريكا، المكسيك، وكندا، ويشهد زيادة في عدد المنتخبات إلى 48 وعدد المباريات إلى 104، مما يُتوقع أن يُحطم الرقم القياسي للحضور الجماهيري. - "فيفا" أعلن عن السعة الجماهيرية للملاعب، منها ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي بسعة 80,824 مشجعاً وملعب ميتلايف في نيوجيرسي بسعة 80,663 مشجعاً. - البطولة تُقام لأول مرة في ثلاث دول، مما يعزز من تنوع واستيعاب الجماهير في مختلف الملاعب الكبيرة.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن السعة الجماهيرية الرسمية لملاعب مونديال 2026، الذي سيُقام في أميركا والمكسيك وكندا وتنطلق صافرة البداية مساء الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، بمواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا.

ومن المتوقع أن تُحطم نسخة مونديال 2026 الرقم القياسي للحضور الجماهيري في المدرجات نظراً لارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48، وكذلك ارتفاع عدد المباريات إلى 104 مباريات، وهي التي كانت 64 مباراة كحد أقصى في النسخات الماضية التي كان يُشارك فيها 32 منتخباً فقط، مع العلم أن نسخة كأس العالم الحالية ستُقام في ثلاث دول لأول مرة.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة الرسمية لملاعب كأس العالم 2026، مع الطاقة الاستيعابية الكاملة على الشكل التالي: ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا: 68,239 مشجعاً، ملعب بي سي بليس في فانكوفر الكندية: 52,497 مشجعاً، ملعب جيليت في فوكسبورو بوسطن: 64,146 مشجعاً، ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون دالاس: 70,649 مشجعاً، ملعب أكرون في غوادالاخارا المكسيك: 45,664 مشجعاً.

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كما نشر "فيفا" سعة بقية الملاعب، فهناك ملعب أن آر جي في هيوستن تكساس: 68,777 مشجعاً، ملعب أروهيد في كانساس سيتي: 69,045 مشجعاً، ملعب صوفي ستاديوم في لوس أنجليس: 70,492 مشجعاً، ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي: 80,824 مشجعاً، ملعب هارد روك في ميامي: 64,478 مشجعاً، ملعب بي بي في إيه في مونتيري: 51,243 مشجعاً، ملعب ميتلايف إيست راذرفورد في نيوجيرسي نيويورك: 80,663 مشجعاً، ملعب لينكولن فايننشال فيلد، فيلادلفيا: 68,324 مشجعاً، ملعب ليفايس في سانتا كلارا سان فرانسيسكو: 68,827 مشجعاً، ملعب لومن فيلد، سياتل: 66,925 مشجعاً، ملعب بي إم أو فيلد في تورونتو: 43,036 مشجعاً.