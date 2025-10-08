فيفا يكشف التزوير... لاعبو منتخب ماليزيا المزيّفون تحت الإيقاف

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التزوير وأعلن إيقاف سبعة لاعبين ارتدوا قميص منتخب ماليزيا، بعد فضيحة مدوّية هزّت أركان الاتحاد المحلي، إذ تبيّن أن هؤلاء اللاعبين المزيّفين قدّموا وثائق مزوّرة تثبت زوراً أن لهم أجداداً وُلدوا في ماليزيا، ما منحهم حق المشاركة مع المنتخب الماليزي في المنافسات القارية.

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقاته بعد شكوى رسمية وصلت إلى مقره في زيوريخ أواخر سبتمبر/أيلول، ليكتشف سريعاً حجم المخالفة، حسب ما ورد في صحيفة لوباريزيان الفرنسية، الثلاثاء، وأظهرت التحقيقات أنّ اللاعبين، وهم من أصول أرجنتينية وإسبانية وبرازيلية وهولندية، لا يملكون أي صلة حقيقية بماليزيا، على الرغم من أن أوراقهم الرسمية كانت تشير إلى عكس ذلك.

وشارك المزوّرون في عدد من المباريات الرسمية، بينهم خمسة ظهروا في مواجهة فيتنام في العاشر يونيو/حزيران الماضي ضمن تصفيات كأس آسيا 2027، وسجّل خلال تلك المباراة الأرجنتيني رودريغو هولغادو والبرازيلي جواو فيغيريدو هدفين لصالح المنتخب الماليزي، بينما كان إلى جانبهما الأرجنتيني فاكوندو غارسيس والهولندي هيكتور هيفل ومواطنه إيمانون ماشوكا، وجميعهم قدّموا شهادات ميلاد مزعومة لأجداد ماليزيين.

وتحرّك فيفا بعد التبليغ، ودقّق في الوثائق التي قُدّمت، ليكتشف أنها مزوّرة بالكامل، وأكدت لجنة الانضباط أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 22 من قانونها التأديبي المتعلق بالتزوير والتلفيق. وأعلنت الهيئة الدولية العقوبات رسميّاً، فأوقفت اللاعبين السبعة لمدة عام كامل عن أي نشاط يرتبط بكرة القدم ابتداءً من تاريخ الإخطار بالقرار، كما غرّمت كل لاعب بمبلغ 2150 يورو، وفرضت على الاتحاد الماليزي عقوبة مالية ثقيلة بلغت 376 ألف يورو بسبب "الإهمال" في التحقق من صحة المستندات.

وأحدث القرار صدمة كبيرة في كوالالمبور، وأثار موجة انتقادات ضد الاتحاد المحلي الذي سعى خلال الأعوام الأخيرة إلى تجنيس لاعبين من الخارج لتعزيز المنتخب. واعتبر خبراء محليون أنّ الفضيحة تمثل ضربة قاسية لمشروع تطوير الكرة الماليزية، وتؤكد ضرورة إصلاح منظومة الكشف والتحقق في ملفات التجنيس الرياضي. وحذّر فيفا الاتحادات الوطنية من تكرار هذه الممارسات، وأكد أنه سيواصل مراقبة عمليات التجنيس بدقّة لحماية نزاهة المنافسات الدولية. وبذلك، تسدل الهيئة الكروية الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في آسيا خلال العام، قضية كشفت التزوير ووضعت "اللاعبين المزيّفين" تحت الإيقاف الصارم.