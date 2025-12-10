- تغييرات كأس العالم 2026: أعلن "فيفا" عن فترات استراحة إلزامية في منتصف كل شوط لحماية اللاعبين، حيث ستتوقف المباريات بعد 22 دقيقة لشرب الماء، مما يعزز العدالة بين الفرق ويضمن تطبيق القواعد بشكل موحد. - فرص تجارية للقنوات الناقلة: ستستفيد القنوات من بث إعلانات خلال فترات الاستراحة، مما يفتح آفاقاً جديدة لبيع الإعلانات بأسعار مرتفعة، خاصة للناقل الأميركي، مما يمثل خطوة ثورية في حقوق البث الرياضي. - تأثير على مدة المباريات: ستتجاوز المباريات حاجز الساعتين، مع فترات استراحة وإضافة الوقت بدل الضائع، مما يتطلب جدولة جديدة تتيح عرض جميع المباريات دون تداخل.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تغييرات جديدة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز المقبلين، إذ سيتم اعتماد فترات استراحة في منتصف كل شوط من مباريات المونديال، بغض النظر عن الظروف المناخية، وهذه التوقفات لا تمنح اللاعبين فرصة للراحة فحسب، بل تطيل زمن المباريات بشكل ملحوظ، وتفتح المجال للقنوات الناقلة لبث الإعلانات أثناء مجريات اللعب.

وأفاد موقع راديو "آر إم سي سبورت" الفرنسي، أمس الثلاثاء، بأنّ المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 ستستفيد من فترات استراحة في منتصف كل شوط، ويهدف هذا القرار الذي اعتمده "فيفا" إلى حماية اللاعبين وضمان راحتهم طوال البطولة، إذ سيوقف الحكم المباراة بعد مرور 22 دقيقة لإتاحة فرصة لشرب الماء، وستُطبق هذه الاستراحات الإلزامية، التي تستمر ثلاث دقائق، في جميع المباريات بغض النظر عن الطقس أو الحرارة، ما يعزز العدالة والإنصاف بين المنتخبات ويضمن تطبيق القواعد بشكل موحّد في كل اللقاءات.

وأضاف المصدر أن اعتماد هذه الفترات المؤقتة سيمثل فرصة ذهبية للقنوات الناقلة، ففي الوقت الذي يستعيد فيه اللاعبون طاقتهم، ستتمكن هذه القنوات من بث إعلانات محددة المدة، وقد جاء هذا الطلب خصوصاً من الناقل الأميركي للبطولة، ويُعد خطوة ثورية في عالم حقوق البث الرياضي، إذ ستتيح إمكانية بيع الإعلانات أثناء مجريات اللعب بأسعار مرتفعة جداً، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القنوات ويجعل كل توقف فرصة تجارية مهمة، مع التأكيد أنّ الهدف يبقى موازنة مصالح اللاعبين وحقوق النقل الإعلامي.

ومن تبعات هذه الفترات أيضاً أن مباريات كأس العالم ستتجاوز غالباً حاجز الساعتين، فإضافة إلى 90 دقيقة لعب، هناك ست دقائق فترات استراحة، و15 دقيقة استراحة بين الشوطين، إلى جانب الالتزام الصارم بالوقت بدل الضائع، لتقترب مدة المباراة من 120 دقيقة. وفي الجدول الجديد الذي نشره "فيفا" الأسبوع الماضي بالتنسيق مع الناقلين، لم تعد المباريات تُبرمج بشكل متتالٍ كما كان يحدث سابقاً، إذ تُخصص ساعة كاملة بين كل مباراة والتي تليها، ما يتيح للقنوات عرض جميع اللقاءات تباعاً دون القلق من تمدد المباراة السابقة أو تداخلها مع المباراة التالية.