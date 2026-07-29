فيفا يفتح خزائنه.. 40 مليون دولار ثمناً لتأييد المشروع الجديد؟

- أعلن الفيفا عن مشروع لإنشاء شركة لإدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم، مع إمكانية منح الاتحادات الأعضاء 40 مليون دولار إذا دعمت الخطة قبل 19 سبتمبر، مما أثار جدلاً واسعاً. - كشف إنفانتينو عن حزمة تمويل بقيمة 10 مليارات دولار متاحة اعتباراً من يناير 2027، مشيراً إلى أن القرار يعود لكل اتحاد، مع استمرار برنامج فوروورد بقيمة 2.7 مليار دولار إذا رفضت الخطة. - انتقد يويفا المشروع، مشيراً إلى معارضة كبيرة له، مؤكداً على ضرورة إعطاء الأولوية للاتحادات والأندية واللاعبين والمشجعين بدلاً من إثراء الفيفا.

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إمكانية منح الاتحادات الأعضاء المنضوية تحت مظلته مبلغ 40 مليون دولار، إذا جرى دعم خطة بيع حصص في المسابقات الكبرى، والانضمام إلى المشروع قبل موعد أقصاه 19 أيلول/سبتمبر. وأعلن (فيفا) الثلاثاء عن مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة "التمويل المخصص لتطوير كرة القدم"، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين، ما أثار موجة غضب واسعة وجدل كبير.

ووفق ما كشفته صحيفة ذا تايمز، اليوم الأربعاء، فقد أبلغ رئيس فيفا جياني إنفانتينو الأعضاء بأن حزمة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار، ستصبح متاحة إذا قرروا الموافقة على الانضمام إلى الخطة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية التي سيتم بها بيع حصص في المسابقات الكبرى؟ ما هي الاعتراضات الرئيسية التي أبداها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على المشروع؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكتب إنفانتينو في رسالة اطلعت عليها الصحيفة البريطانية أن القرار يعود إلى كل اتحاد على حدة، قائلاً: "إذا رغبتم في المضي قدماً، فإن هذه الحزمة البالغة 10 مليارات دولار ستصبح متاحة اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2027، لتدشن المرحلة التالية من رحلتنا المشتركة". وأضاف "أما إذا رغبتم في الإبقاء على الوضع القائم ورفض هذا المقترح، فسيبقى لدينا التوسع المقرر سابقاً في برنامج فوروورد (صناديق التطوير) بقيمة 2.7 مليار دولار كما عُرض من قبل".

وبحسب الرسالة، فإنه اعتباراً من "الدورة المقبلة التي تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2027، سيكون بإمكان كل اتحاد عضو الحصول على تمويل يصل إلى 40 مليون دولار بموجب هذا المقترح". وأوضحت "تايمز" أن مصادر معارضة للخطة، وصفت ما صدر عن إنفانتينو بأنه "رشوة صريحة".

يويفا يرد

وبعدما انتقد الثلاثاء هذا المشروع، عاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ليصدر بياناً تعليقاً على المهلة النهائية التي حددها فيفا، قائلاً "علمنا اليوم أن فيفا حدّد موعداً نهائياً للاتحادات من أجل دعم مقترحاته، وإلا فسيتم سحب عرض الدفعة المالية الاستثنائية". وأضاف "هذا وحده يكشف كل ما ينبغي معرفته عن هذه الخطة. لكن بعد إجراء مناقشات مع العديد من الأطراف المعنية في مختلف أنحاء اللعبة، يدرك يويفا أن هناك معارضة كبيرة ومتزايدة لمخطط فيفا". وشدد "لا يمكن لفيفا أن يواصل استخدام رياضتنا لإثراء نفسه وأصدقائه. بإمكاننا تطوير اللعبة بالطريقة الصحيحة. لقد حان الوقت لإعطاء الأولوية للاتحادات، الأندية، الدوريات، اللاعبين والمشجعين".