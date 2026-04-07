"فيفا" يفتح تحقيقاً ضد الاتحاد الإسباني بسبب الإساءة العنصرية

- فتح "فيفا" تحقيقاً ضد الاتحاد الإسباني بسبب الهتافات العنصرية خلال مباراة ودية بين إسبانيا ومصر في برشلونة، مما أثار جدلاً واسعاً وردود فعل مُنددة. - تتراوح العقوبات المحتملة بين غرامة مالية وإلزام الاتحاد بعرض رسائل مناهضة للعنصرية، دون توقع إغلاق الملعب أمام الجمهور. - "فيفا" يواصل جهوده لمكافحة العنصرية، خاصة مع استضافة إسبانيا لكأس العالم 2030، ودعم لاعب ريال مدريد فينيسيوس في قضايا مشابهة.

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحقيقاً ضد الاتحاد الإسباني، على خلفية الإساءة العنصرية التي حصلت خلال المباراة الودية بين منتخب إسبانيا ونظيره المصري، الأسبوع الماضي في برشلونة، تحضيراً لنهائيات كأس العالم 2026. وقد أثارت الحادثة جدلاً واسعاً في العالم، وردات فعل مُنددة من العديد من الأطراف السياسية والرياضية.

وجاء في بيان صادر عن "فيفا" اليوم الثلاثاء: "فتح "فيفا" اليوم إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، على خلفية أحداث وقعت خلال المباراة الودية ضد مصر"، وفق ما نقله موقع فوت ميركاتو الفرنسي. وخلال المباراة، رُفعت هتافات عنصرية، مثل "كل من لا يقفز فهو مسلم"، من مدرجات ملعب آر سي دي إي في برشلونة. وسيتم التحقيق في هذه الأحداث من جانب "فيفا"، باعتبار أن اللقاء أقيم خلال التوقف الدولي، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما أشارت التقارير إلى أن الحكم دوّن هذه الأحداث في تقرير المباراة، ما أدى إلى إحالة القضية إلى لجنة الانضباط في "فيفا".

وتتراوح العقوبات التي يواجهها الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، حسب الموقع الفرنسي، بين غرامة مالية وإلزامه بعرض رسائل مناهضة للعنصرية في المباريات القادمة. ومع ذلك، لا يتوقع فرض عقوبة إغلاق الملعب أمام الجمهور في المباريات المقبلة وفقا للمصدر. يُذكر أن "فيفا" يتحرك بشكل مكثف في مكافحة العنصرية، لا سيما وأن إسبانيا ستشارك في استضافة كأس العالم 2030 مع المغرب والبرتغال. ولقد تابعت المنظمة التي يقودها جياني إنفانتينو جميع القضايا المتعلقة بهذه القضية، ودعمت بشكل ملحوظ لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس في معركته، كما حدث خلال مباراة دوري أبطال أوروبا في لشبونة ضد بنفيكا، حيث اتهم اللاعب البرازيلي جيانلوكا بريستياني بإهانته بوصفه بـ "القرد".