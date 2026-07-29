- فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقاً رسمياً ضد الاتحاد الأرجنتيني بسبب رفع لافتة "جزر فوكلاند" بعد الفوز على إنكلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، بالإضافة إلى حوادث أخرى. - ينظر فيفا في انتهاكات محتملة لقواعده خلال البطولة، بما في ذلك سلوك اللاعبين الأرجنتينيين ناهويل مولينا ولياندرو باريديس، وأحد أعضاء الجهاز الفني، روبرتو أيالا، في المباراة النهائية ضد إسبانيا. - تشمل التحقيقات انتهاكات للمادة 13 (استخدام حدث رياضي لعروض غير رياضية)، والمادة 14 (سوء سلوك الفريق)، والمادة 15 (التمييز والإساءة العنصرية)، والمادة 17 (النظام والأمن في المباريات).

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقاً رسمياً من أجل اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الأرجنتيني بسبب رفع لافتة "جزر فوكلاند" بعد الفوز على منتخب إنكلترا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالإضافة إلى حوادث أخرى.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس البريطانية، الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يقول إن القضية ستنظر في الانتهاكات المحتملة لقواعده خلال عدة مباريات في بطولة كأس العالم 2026، وتحديداً بعد تلقي لجنة الانضباط التابعة لـ"فيفا" تقريراً من مدعي الانضباط والأخلاقيات، الذي ينظر في الحوادث التي وقعت في المواجهة النهائية للمسابقة الدولية ضد إسبانيا، والتي يُزعم أنها شملت اللاعبين الأرجنتينيين ناهويل مولينا ولياندرو باريديس، بالإضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني، وهو روبرتو أيالا.

وأكدت الشبكة البريطانية أن (فيفا) يُجري تحقيقات أخرى أيضاً للنظر في سلوك مولينا وزميله اللاعب الأرجنتيني تياغو ألمادا واللاعب الإسباني غافي، بالإضافة إلى اتخاذ اللجنة التأديبية إجراءات ضد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بسبب انتهاكات محتملة للمادة 13 الفقرة 2 ج (استخدام حدث رياضي لعروض ذات طبيعة غير رياضية)، والمادة 14 الفقرة 5 (سوء سلوك الفريق)، والمادة 15 (التمييز والإساءة العنصرية) والمادة 17 (النظام والأمن في المباريات) من قانون الهيئة الكروية التأديبي.

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وقالت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم إن ذلك جاء "في ضوء الهتافات والإيماءات التمييزية، وتأخر انطلاق المباريات، وعدم الامتثال لبروتوكولات المباراة والأمن، وعرض رسائل غير لائقة من قبل الفريق والمتفرجين، وإلقاء المتفرجين للأشياء في ما يتعلق بالعديد من مباريات المنتخب الأرجنتيني خلال بطولة كأس العالم 2026".