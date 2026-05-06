فيفا يعلن مواعيد انضمام اللاعبين للمنتخبات قبل مونديال 2026

- اعتمد الفيفا قواعد جديدة لضمان جاهزية المنتخبات لكأس العالم 2026، تشمل تحديد موعد للإفراج عن اللاعبين في 25 مايو، مع استثناءات للاعبين المشاركين في البطولات القارية حتى 30 مايو. - يُسمح لكل منتخب بضم 26 لاعباً، مع تقديم قائمة أولية تضم 35-55 لاعباً، والإعلان عن القوائم النهائية في 2 يونيو، مع إمكانية استبدال اللاعبين في حالات الإصابة أو المرض. - تُعتبر القوائم الرسمية بعد اعتمادها من الفيفا، مع مرونة في استبدال حراس المرمى خلال البطولة.

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مجموعة من القواعد التنظيمية الخاصة بترتيب التحاق اللاعبين بمنتخباتهم الوطنية قبل انطلاق كأس العالم 2026، في إطار خطة تهدف إلى ضمان جاهزية المنتخبات واحترام التوازن بين الالتزامات الدولية والمحلية.

وتتضمن هذه الإجراءات تحديد موعد واضح لبداية فترة الإلزام بالإفراج عن اللاعبين للبطولة التي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مع وضع استثناءات محددة للاعبين المشاركين في البطولات القارية للأندية، بما يضمن إدارة مرنة لفترة ما قبل البطولة.

وبحسب الموقع الرسمي لـ"فيفا"، اليوم الأربعاء، فمن أجل ضمان التحاق اللاعبين بمنتخباتهم في الوقت المناسب قبل كأس العالم، ستبدأ فترة الراحة والاستعداد والإفراج الإلزامي عن اللاعبين للمشاركة في كأس العالم في 25 مايو/أيار 2026، أي في اليوم التالي لآخر مباراة رسمية يخوضونها مع أنديتهم، على أن تُطبَّق استثناءات على الإفراج الإلزامي بالنسبة للاعبين المشاركين في نهائيات بطولات الأندية التابعة لاتحاداتهم القارية حتى 30 مايو، وذلك مرهون بموافقة فيفا.

وسيُسمح الاتحاد الدولي لكل منتخب بضم 26 لاعباً في قائمته، وهو العدد نفسه الذي تم اعتماده في قطر 2022، على أن يتم الإعلان عن القوائم الرسمية النهائية للمنتخبات الـ48 في الثاني من يونيو، فيما تقوم الاتحادات المشاركة بتزويد فيفا بقائمة أولية تضم ما بين 35 و55 لاعباً (من بينهم أربعة حراس مرمى)، على أن تضم القائمة النهائية ما بين 23 و26 لاعباً (ثلاثة منهم على الأقل حراس مرمى).

ولا يمكن استبدال أي لاعب في القائمة النهائية إلا بلاعب من القائمة الأولية، وذلك فقط في حال الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه قبل 24 ساعة من المباراة الأولى لمنتخبه في كأس العالم 2026. ويمكن استبدال حارس مرمى من القائمة النهائية بحارس آخر من القائمة الأولية في حال الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، وذلك في أي وقت خلال البطولة، كما يُسمح للمنتخبات الوطنية بالإعلان عن قوائمها في أي وقت، لكنها لا تُعتبر رسمية إلا بعد اعتمادها من فيفا، في الثاني من يونيو.