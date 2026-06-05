"فيفا" يعلن تغيير بروتوكول ما قبل المباريات في كأس العالم

- أعلن "فيفا" عن تغييرات في مراسم ما قبل المباريات لكأس العالم 2026، حيث سيصطف جميع اللاعبين، بمن فيهم البدلاء، حول دائرة المنتصف أثناء عزف النشيد الوطني، مما يعزز الوحدة والفخر بين الفرق والمشجعين. - ستشمل المراسم الجديدة أعلاماً عملاقة لكل دولة وعناصر بصرية مبتكرة، مثل أقواس دخول اللاعبين، لتقديم تجربة غامرة ومشوقة للمشجعين في الملعب. - ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، مع إضافة عناصر مثل الدخان الملون والألعاب النارية في الأدوار الإقصائية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تغيير في بروتوكول الدخول خلال مباريات كأس العالم 2026. وسيصطف جميع اللاعبين، بمن فيهم البدلاء، حول دائرة المنتصف أثناء عزف النشيد الوطني خلال المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بحسب ما أوردته صحيفة ذا صن اللندنية اليوم الجمعة.

وجرت العادة أن يصطف اللاعبون الأساسيون فقط على أرض الملعب أثناء عزف النشيد مواجهين مقاعد البدلاء، لكن "فيفا" أكد أنه هذا الصيف، سيتجمع جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء حول دائرة المنتصف أثناء عزف النشيد الوطني لبلدانهم. وبرأي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنّ هذا سيكون "مفهوماً شاملاً يحوّل الملعب إلى مسرح مشترك". وأثناء عزف النشيدين، ستُرفع أعلام عملاقة لكل دولة على جانبي الملعب، وبعد عزف النشيدين، ستُقام المراسم المعتادة، حيث يتصافح اللاعبون الأساسيون ويتقدم قائدا الفريقين نحو الحكم لإجراء قرعة البداية.

وأوضح رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو هذه التغييرات في منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، أمس الخميس، قائلاً: "مع نمو بطولة كأس العالم لكرة القدم، نواصل ابتكار أساليب جديدة للاستمتاع باللعبة. ولن تختلف مراسم ما قبل المباريات في كأس العالم 2026 عن ذلك". وتابع: "وقوف جميع اللاعبين والحكام وجهاً لوجه في منتصف الملعب أثناء عزف النشيد الوطني سيصنع لحظة من الوحدة والفخر والحماس، لحظة تخص الفرق وكل من في الملعب".

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وواصل: "إضافة إلى ذلك، سنقدم مراسم مُعاداً تصميمها بزاوية 360 درجة تُشرك كل مشجع في الملعب، بما في ذلك أعلام الدول وعناصر على أرض الملعب مصممة لصنع تجربة فريدة وغامرة من كل مقعد، فضلاً عن عناصر بصرية جديدة، من أقواس دخول اللاعبين إلى الأعلام المحمولة، تهدف إلى تعزيز الشعور بالترقب، مع ميزات مُحسّنة لمباريات مُختارة. كأس العالم لكرة القدم هي بطولة لكل لاعب ولكل مشجع، وهذه المراسم الجديدة قبل المباريات تعكس ذلك."

وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الخميس المقبل بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضاً: "في وقت لاحق من البطولة، سيشمل حفل ما قبل المباراة عناصر إضافية مثل الدخان الملون أو الألعاب النارية"، ومن المرجح ألا تُطبّق هذه الإضافات إلا في الأدوار الإقصائية.