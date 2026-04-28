- يعتزم "فيفا" زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 لدعم 48 منتخباً، استجابةً لمطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتغطية النفقات المتزايدة. - مع اقتراب البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتكثف المفاوضات لزيادة الجوائز المالية، حيث كانت الخطة الأصلية تخصيص 727 مليون دولار، منها 50 مليون دولار للفائز. - تحت ضغط من "يويفا" ودول كبرى، يسعى "فيفا" بقيادة جياني إنفانتينو لزيادة الجوائز، مما يعد بتحقيق البطولة لأرباح تاريخية.

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع قيمة الجوائز المالية التي يرصدها للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. وقد طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برفع حصة المنتخبات المشاركة من أجل مساعدتها على تغطية تزايد النفقات وارتفاعها قياساً بالبطولات الأخرى. وأمام هذا الوضع الصعب، فإن "فيفا" يتجه إلى تقديم دعم إلى 48 منتخباً مشاركاً في البطولة.

وأشار موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الثلاثاء، إلى أنه مع تبقي ستة أسابيع فقط على انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم للموافقة على زيادة كبيرة في قيمة الجوائز المالية. ووفقًا للمعلومات التي كشف عنها موقع أر.أم.سي الفرنسي، من اجتماع مجلس إدارة "فيفا"، فقد طالبت عدة اتحادات كبرى، لا سيما في أوروبا، بهذه الزيادة المالية، نظراً لقلقها من التكاليف الباهظة المرتبطة بالبطولة. ويأتي هذا التطور وسط مفاوضات داخلية مكثفة بشأن إعادة توزيع عائدات البطولة على مختلف المنتخبات.

وقد يُحدث هذا القرار تحولاً جذرياً في العائدات المالية لبطولة كأس العالم 2026، التي تُقدر بمليارات الدولارات. وكان "فيفا" قد خطط في البداية لجوائز مالية تُقدر بنحو 727 مليون دولار تُوزع على 48 فريقاً، مع تخصيص 50 مليون دولار للموج باللقب. وتحت ضغط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والعديد من الدول الكبرى، يتجه الاتحاد، بقيادة جياني إنفانتينو، الآن نحو زيادة قيمة الجوائز المالية بشكل أكبر، في بطولة تُبشر بأن تكون الأكثر ربحية في التاريخ.