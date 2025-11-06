فيفا يطلق "جائزة السلام" في قرعة مونديال 2026.. هل ينالها ترامب؟

- أعلن "فيفا" عن جائزة سنوية جديدة تُسمى "جائزة فيفا للسلام"، تُمنح لأول مرة خلال حفل قرعة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخباً. - تهدف الجائزة لتكريم الأفراد الذين يوحدون الشعوب وينشرون الأمل، وفقاً لرئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، الذي أعلن عن الجائزة قبل مشاركته في منتدى الأعمال الأميركي بميامي. - تثار تكهنات حول منح الجائزة لدونالد ترامب، الذي كان يأمل في نيل جائزة نوبل للسلام، بعد جهوده في إيقاف الحرب في غزة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إطلاقه جائزة سنوية جديدة تحت مُسمى "جائزة فيفا للسلام"، والتي ستُمنح للمرة الأولى خلال حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026، النسخة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة.

وقال رئيس "فيفا" السويسري، جياني إنفانتينو (55 سنة)، في بيان رسمي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس: "كرة القدم رمز للسلام، وتُوحّد العالم، ونيابة عن مجتمع كرة القدم العالمي بأسره، ستُكرّم جائزة فيفا للسلام الجهود الجبارة التي يبذلها الأفراد الذين يُوحّدون الشعوب، وينشرون الأمل في نفوس الأجيال القادمة".

وجاء هذا الإعلان الرسمي قبل مشاركة إنفانتينو في منتدى الأعمال الأميركي في مدينة ميامي، حيث تحدّث أيضاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022. ولم يُكشف عن هوية الفائز بالنسخة الأولى من هذه الجائزة، ولكن برزت تكهنات فورية بأنها ربما تُمنح لترامب حليف إنفانتينو، الذي من المتوقع أن يكون حاضراً في حفل سحب قرعة مونديال 2026، في الخامس من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل في مركز كينيدي بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وأعلن ترامب، برفقة إنفانتينو، من المكتب البيضاوي في شهر أغسطس/ آب الماضي، أنّ القرعة ستُجرى في مركز كينيدي.

وكان ترامب يُمني النفس في الحصول على جائزة نوبل للسلام، خصوصاً بعد عمله على ملف إيقاف الحرب في غزة وطرحه خطة لإنهاء الحرب والتي نُفذت منذ أسابيع، بعد أكثر من سنتين من الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة بأكمله، إلا أن القيمين على توزيع جائزة نوبل منحوا الجائزة في عام 2025 إلى المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، الأمر الذي يطرح سؤالاً حول ماهية جائزة السلام التي سيمنحها "فيفا" وهدفها، وهل سيمنحها إنفانتينو لترامب لتعويض عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام في عام 2025؟