فيفا يطلق تصنيفاً يكشف قوة أداء اللاعبين في كأس العالم 2026

- أعلن الفيفا عن تصنيف جديد لأداء اللاعبين في كأس العالم 2026، يعتمد على البيانات لقياس الأداء الفردي، ويشمل تحديثات بعد كل مباراة لأفضل 100 لاعب، مما يعزز تفاعل الجماهير مع البطولة. - يهدف التصنيف إلى تقديم تقييم موضوعي لأداء اللاعبين في مجالات الدفاع والهجوم وصناعة اللعب، باستخدام خوارزميات الذكاء الكروي المعزز، مما يوفر تحليلات أعمق ومحتوى أكثر ثراءً. - طور النظام خبراء تحت إشراف أرسين فينغر، ويعتمد على بيانات فيفا لتقدير مساهمات اللاعبين، مع نشر التصنيفات بعد كل مباراة، مما يضع معياراً جديداً للأداء الفردي في كرة القدم.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إطلاق تصنيف يُعنى بقوة أداء اللاعبين خلال منافسات كأس العالم 2026، وهو نظام رائد يُتيح نهجاً جديداً قائماً على البيانات لقياس أداء اللاعبين الفردي وإبرازه طوال البطولة، وسيظهر لأول مرة في الحدث الكروي، حيث يشمل قوائم تُحدَّث بعد كل مباراة وتضم أفضل 100 لاعب من حيث الأداء، حيث صُمم بهدف تقريب الجماهير أكثر من مجريات اللعب وتقديم قراءة أعمق لكل مباراة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم .

وبحسب بيان "فيفا"، يهدف التصنيف لتقديم "تقييم موضوعي لأداء لاعبي الميدان في شتى الجوانب، من الدفاع إلى الهجوم مروراً بصناعة اللعب، على أن يُقيَّم حراس المرمى عبر فئتين معياريتين. ومن خلال اعتماده بالكامل على بيانات فيفا الشاملة الخاصة بالمباريات، واستناده إلى خوارزميات الذكاء الكروي المعزَّز المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيُقدِّم هذا النظام إضاءات موضوعية حول أداء اللاعبين في مختلف جوانب اللعب الرئيسية".

وأضاف البيان إلى أن النظام الجديد طوره خبراء في كرة القدم تحت إشراف أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم حول العالم في فيفا، إذ يستخدم بيانات فيفا على مستوى الأداء، وذلك لتقدير الخصائص الفردية للاعبين ومساهماتهم بطريقة لا تتيحها الإحصاءات التقليدية، كما سيتيح تصنيف قوة أداء اللاعبين فرصاً جديدة للجماهير وممثلي وسائل الإعلام وجهات البث للتفاعل مع البطولة وأبرز اللاعبين أداءً في العالم، وذلك من خلال محتوى أكثر ثراءً، وتحليلات أعمق، ونقاشات أوسع.

وقال فينغر في هذا الصدد: "لن يكون الحُكم على الأداء قائماً على الآراء وحدها بعد الآن. فمن خلال تصنيف فيفا الجديد لقوة أداء اللاعبين، سيتم قياس أداء كل لاعب استناداً إلى بيانات موضوعية مستخرَجة من المباريات في الجوانب المتعلقة بالهجوم وصناعة اللعب والدفاع، بما يضع معياراً عالمياً جديداً للأداء الفردي في كرة القدم".

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وأوضح الاتحاد الدولي آلية عمل التصنيف؛ ففي كل مباراة، سيحصل كل لاعب ميدان يستوفي الحد الأدنى من دقائق اللعب على درجة تتراوح بين صفر وعشرة في ثلاثة مجالات أساسية على مستوى الأداء: الهجوم، وصناعة اللعب، والدفاع؛ أما حراس المرمى فسيتم تقييمهم عبر فئتين معياريتين: عند امتلاك الكرة، وعند الدفاع عن المرمى. وسيبدأ نشر التصنيفات الخاصة بالبطولة بعد اكتمال الجولة الأولى من المباريات، أي بعد أن يكون كل منتخب قد خاض مباراة واحدة. واعتباراً من تلك المرحلة، سيتم تحديثها بعد كل مباراة، على أن ينشر فيفا قوائم تضم أفضل 100 لاعب في كل فئة، بما يعكس أداءهم في كل مباراة وعلى امتداد البطولة، حيث ستكون السجلات متاحة في موعد لا يتجاوز أربع ساعات بعد صافرة نهاية كل مباراة.