فيفا يطلق أغنية مونديال الناشئين في قطر: رسالة إلهام للنجوم الصاعدين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الأغنية الرسمية الخاصة بكأس العالم تحت 17 عاماً في قطر، التي تحمل عنوان "TMRW'S GOAT"، وباتت متاحة الآن عبر جميع منصّات البثّ الرئيسية، وهي ثمرة تعاون المصرية نور والنيجيري ياردن، اللذين تناوبا على إطلاق هذا النشيد الذي يلهم النجوم الصاعدين في سماء كرة القدم وعشاق الساحرة المستديرة على حد سواء.

وقال الاتحاد الدولي للعبة في بيان رسمي: "تعاون فيفا مع اثنين من أشهر الوجوه الصاعدة في الساحة الموسيقية الدولية لإنتاج الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025، حيث أبدعت المصرية نور والنيجيري ياردن هذا النشيد الجذّاب الذي يحمل عنوان "TMRW'S GOAT"، وتُؤدى الأغنية الرسمية للبطولة بأكثر من لغة، إذ ستكون بمثابة مقطوعة ملهمة للاعبين والجماهير خلال المهرجان الكروي المرتقب، الذي سيُقام خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني في مجمع أسباير زون الرياضي المتميز، علماً أن هذه الأغنية الحماسية متاحة الآن عبر جميع منصّات البثّ الرئيسية".

وعلَّقت الفنانة المصرية على إطلاق الأغنية الرسمية بالقول: "كانت مشاركتي في TMRW'S GOAT تجربة مميّزة بكل معنى الكلمة. ذلك أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة تتمحور في جوهرها حول فكرة منح اللاعبين الشباب منصة للحلم بتحقيق أشياء كبيرة، وخلق فرص لابتكار شيء جديد وملهم. فالعمل مع ياردن أظهر لي مدى قوة الإلهام حين تتقاطع العوالم وتلتقي الإبداعات، إذ تحمل الأغنية في طياتها تلك الروح الحماسية نفسها، وآمل أن تكون تلك الطاقة حاضرة في أذهان اللاعبين الشباب - وأذهان كل من يستمع إليها - وأن يجعلوها مصدر قُوَّتهم وإلهامهم".

يُذكر أن نسخة هذا العام ستكون هي الأولى من نوعها في تاريخ مسابقات برُمتها التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وطنياً، إذ ستوفر فرصة قيِّمة للجيل القادم من نجوم كرة القدم الدولية لإظهار علو كعبهم على الساحة العالمية، علماً أن جميع مبارياتها الـ104 ستُقام في مُجمَّع أسباير زون الرياضي الشهير، حيث تشمل خيارات التذاكر إمكانية حضور مباريات متعددة في يوم واحد، مع الاستمتاع في الوقت نفسه بعروض ثقافية وترفيهية في منطقة المشجعين المجاورة لملاعب المنافسات.