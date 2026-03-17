"فيفا" يطلق أغنية "ثورية" توحّد الدول في كأس العالم 2026

- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أول أغنية في ألبوم كأس العالم 2026 بعنوان "Lighter"، بالتعاون بين الفنان الأميركي جيلي رول والفنان المكسيكي كارين ليون، وستُطرح يوم الجمعة المقبل. - الأغنية من إنتاج الكندي سيركوت، الحائز على جائزة غرامي لعام 2026، وتجمع بين موسيقى الروك والريف، وتهدف إلى توحيد الدول المضيفة الثلاث: الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا. - صرّح رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بأن الألبوم الموسيقي للبطولة سيحتفي بكرة القدم والموسيقى، ويجمع بين نجوم عالميين وأصوات جديدة لخلق إيقاع عالمي.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، عن أول أغنية ستُضمّن في الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026. وسيُقام الحدث في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتحمل الأغنية عنوان "Lighter"، وهي ثمرة تعاون بين الفنان الأميركي جيلي رول والفنانة المكسيكية كارين ليون، وستُطرح يوم الجمعة المقبل.

The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026

وأوضح موقع أر.أم.سي الفرنسي أن الأغنية المنفردة، وهي ثمرة تعاون بين المغني ومؤدي الراب والموسيقي الأميركي جيلي رول (واسمه الحقيقي جيسون ديفورد)، والنجم المكسيكي كارين ليون (واسمه الفني أوسكار أرماندو دياز دي ليون هويز)، ستكون متاحة يوم الجمعة. وقد أنتجها المنتج الكندي الشهير سيركوت، الحائز على جائزة غرامي لعام 2026 لأفضل منتج موسيقي (باستثناء الموسيقى الكلاسيكية)، وفقًا لما ذكرته مجلة بيلبورد الأميركية.

ويُقدّم مقطع فيديو مدته 15 ثانية، نشرته "فيفا" اليوم الثلاثاء، لمحةً عن أغنية روك بلمسات من موسيقى الريف. وصرّح رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو قائلاً "إنها أغنية رائدة تُمهّد الطريق لكل ما هو قادم". ووفقًا لبيان رسمي، فإن الأغنية "توحّد الدول المضيفة الثلاث حول صوتٍ مُشترك، مُتجاوزةً الحدود والأنواع الموسيقية، ومُجسّدةً الطاقة الثقافية المُشتركة لأميركا الشمالية، والشغف العالمي بهذه الرياضة"، وفق ما أوضحته المجلة.

وكان إنفانتينو قد أعلن يوم الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خططٍ لإنتاج ألبوم موسيقي خاص بالبطولة، وقال: "كرة القدم توحّد العالم، وكذلك الموسيقى. وعندما يجتمعان، يحدث شيءٌ ساحر. سنُنتج لكأس العالم 2026 ألبومًا رسميًا يحتفي برياضتنا الجميلة". ونشر رئيس "فيفا" مقطع فيديو على إنستغرام، وهو يحمل غيتارًا وكتب في تعليق: "نجومٌ راسخون وأصواتٌ جديدة تمثل أنماطًا وثقافاتٍ مختلفة من جميع أنحاء العالم يتعاونون لخلق إيقاعٍ عالمي يحتفي برياضتنا الجميلة".