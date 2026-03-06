"فيفا" يطرح تذاكر ملحق المونديال والعراق ينتظر رسالة حاسمة

- أعلن "فيفا" عن بيع تذاكر مباريات الملحق القاري المؤهل لكأس العالم 2026، رغم العنف المرتبط بعصابات المخدرات في المكسيك، حيث ستُقام المباريات في غوادالاخارا ومونتيري بمشاركة ستة منتخبات تتنافس على بطاقتين مؤهلتين. - تذاكر الملحق القاري تُباع بأسعار منخفضة مقارنة بكأس العالم، لكن الوضع الأمني يثير مخاوف بعض المنتخبات، مثل الكونغو الديمقراطية، التي طلبت من "فيفا" ضمان سلامة اللاعبين والجماهير. - أكد رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن الأمن مضمون، بينما ينتظر العراق رسالة من "فيفا" بشأن تأجيل مباراته بسبب الأوضاع الراهنة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح باب بيع تذاكر مباريات الملحق القاري المؤهل إلى كأس العالم 2026، قبل أقل من 100 يوم على انطلاق المونديال (11 يونيو/ حزيران - 19 يوليو/ تموز)، والذي سيقام في المكسيك يومي 26 و31 مارس/ آذار الجاري، وذلك رغم موجة العنف الأخيرة المرتبطة بعصابات المخدرات في البلاد.

وبحسب ما أورده راديو "آر إم سي" الفرنسية، اليوم الجمعة، لم يدفع مقتل أحد زعماء عصابات الجريمة المنظمة خلال عملية عسكرية وما تبعه من عشرات جرائم القتل اليومية "فيفا" إلى التراجع عن خططه، بعد أن أكد هذا الأسبوع إقامة مباريات الملحق القاري كما كان مقرراً، بل وبدأ بطرح التذاكر للجماهير، على أن تُقام المواجهات في مدينتَي غوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتَين. ويشارك في هذه المرحلة ستة منتخبات تتنافس على بطاقتَين مؤهلتَين إلى كأس العالم، عبر أربع مباريات: مباراتا نصف نهائي في 26 مارس، ومباراتا النهائي في 31 من الشهر ذاته. وفي المسار الأول، تتنافس كاليدونيا الجديدة وجامايكا والكونغو على بطاقة التأهل الأولى. أما المسار الثاني فيجمع بوليفيا وسورينام والعراق، وسيكون الفائز من هذا المسار ضمن المنتخبات التي ستواجه فرنسا في دور المجموعات من مونديال 2026 في 22 يونيو المقبل.

تذاكر بأسعار منخفضة والعراق ينتظر رسالة من "فيفا"

وارتفعت أسعار تذاكر مباريات كأس العالم المقبلة، التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات، لتصل في بعض مباريات دور المجموعات للمنتخبات الكبرى إلى نحو 200 يورو، فإن تذاكر مباريات الملحق القاري تبقى أكثر انخفاضاً، إذ يمكن للجماهير حضور المباريات في ملعبي مونتيري وغوادالاخارا مقابل أقل من 17 يورو. ومع ذلك، يثير الوضع الأمني في المكسيك مخاوف بعض المنتخبات المشاركة، فقد عبّرت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن قلقها، خصوصاً أن إحدى المباريات ستقام في مدينة غوادالاخارا التي شهدت أعمال عنف مؤخراً. وقال وزير الرياضة الكونغولي، ديدييه بوديمبو، إن بلاده طلبت من اتحادها الكروي مراسلة "فيفا"، لإبداء المخاوف بشأن سلامة اللاعبين والجماهير.

وحاول رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو تهدئة هذه المخاوف، مؤكداً أن الأمور تحت السيطرة وأن البطولة ستقام في ظروف جيدة، قائلاً: "كل شيء يسير على نحوٍ جيّد، وسيكون الأمر رائعاً". بدورها شددت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم على أن "الأمن مضمون"، موضحة أن إجراءات المراقبة والتفتيش المعتمدة كافية لضمان عدم حدوث أي مشكلات خلال المباريات. يأتي هذا في الوقت الذي أبلغ فيه الاتحاد العراقي لكرة القدم، نظيره الدولي، اليوم الجمعة، بعدم قدرة منتخب العراق على السفر لمدة قد تصل إلى شهر، نتيجة الأوضاع الراهنة والحرب الدائرة في المنطقة، وذلك لخوض مواجهة الملحق العالمي. وكشف عضو اتحاد الكرة العراقي، غالب الزاملي، في تصريحات صحافية، أن "فيفا" سيقوم بتقييم الوضع الحالي، والنظر في خيار تأجيل مباراة العراق في الملحق العالمي، مبيناً أن إنفانتينو أبلغ رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، بضرورة ترقب رسالة مهمة خلال الساعات المقبلة لحسم الملف.