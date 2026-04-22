فيفا يطرح تذاكر جديدة للمشجعين في مونديال 2026

- أعلن الفيفا عن طرح حصة جديدة من تذاكر مونديال 2026 في أمريكا الشمالية، حيث ستباع التذاكر وفق مبدأ الأولوية بالأسبقية، مع استمرار طرح دفعات أخرى حتى المباراة النهائية في يوليو. - تم بيع أكثر من خمسة ملايين تذكرة حتى الآن، مع توقع تحطيم الرقم القياسي السابق، حيث يستضيف المونديال 48 منتخباً و104 مباريات. - أثارت أسعار التذاكر جدلاً واسعاً، حيث وُجهت اتهامات للفيفا بطرحها بأسعار باهظة، مما أدى إلى تقديم شكاوى ضدها أمام المفوضية الأوروبية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيطرح، الأربعاء، وقبل 50 يوماً من انطلاق المونديال في أميركا الشمالية، حصة جديدة من التذاكر للمباريات الـ104 في العرس العالمي المقرّر في 11 حزيران/يونيو المقبل، كما أعلن الثلاثاء. وقالت الهيئة العالمية في بيان رسمي: "ستباع التذاكر وفق مبدأ الأولوية بالأسبقية، وستجري عمليات الشراء في الوقت الحقيقي حسب توفرها"، على أن يبدأ البيع عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش على موقعها الرسمي (السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وتابع بيان فيفا: "إضافة إلى هذه الدفعة من التذاكر، ستستمر دفعات أخرى في الطرح بانتظام، حتّى المباراة النهائية في 19 تموز/يوليو"، وذلك أيضاً رهن توفرها. وأوضحت متحدثة باسم الفيفا في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس"، أن مرحلة البيع هذه تشمل تذاكر "الفئات من 1 إلى 3 ومقاعد الصفوف الأولى، حسب المباراة"، وأضافت "لا تزال مبيعات التذاكر قوية مع اهتمام مرتفع بجميع المباريات".

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي السويسري -الإيطالي جياني إنفانتينو، أنه جرى بيع أكثر من خمسة ملايين تذكرة حتى الآن، من أصل نحو سبعة ملايين تذكرة مطروحة للبطولة، مع احتساب طاقات الاستيعاب للملاعب الـ16 في مونديال 2026. وتتوقع الهيئة العالمية تحطيم الرقم القياسي التاريخي البالغ 3.5 ملايين تذكرة مباعة في نسخة 1994 من كأس العالم. ويستضيف هذا الصيف، المونديال المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، 48 منتخباً و104 مباريات، منها 78 مباراة على الأراضي الأميركية.

وأثارت مسألة التذاكر جدلاً واسعاً، إذ وُجهت إلى الفيفا اتّهامات بطرح التذاكر بأسعار باهظة، رغم الوعود التي قدمت عند منح شرف تنظيم البطولة للدول الثلاث. وأعلنت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا (أف أس إي) ومنظمة "يورو كونسيومرز" التي تمثل المستهلكين في القارة، في 24 آذار/مارس الماضي، أنها تقدمت بشكوى ضد الفيفا أمام المفوضية الأوروبية، بتهمة إساءة استغلال موقع مهم، وللمطالبة بتخليها عن إجراءات شراء "غامضة وغير عادلة"، ودافع الاتحاد الدولي عن أسعار التذاكر التي حدّدت بناء على طلب "جنوني" وتسعير متغيّر حسب أهمية المباراة، وفقاً لإنفانتينو.