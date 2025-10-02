- يدرس "فيفا" رفع الحد الأقصى لعدد الأندية المشاركة من بلد واحد إلى ثلاثة لتفادي غياب الأندية الكبيرة عن كأس العالم للأندية، رغم عدم توسيع العدد الإجمالي للفرق المشاركة البالغ 32 فريقاً، مما يثير تساؤلات حول التوازن القاري. - غياب أندية كبرى مثل برشلونة وليفربول ونابولي عن النسخة الأخيرة أثار جدلاً حول عدالة النظام الحالي، حيث تأهلت فرق بفضل تتويجها بدوري الأبطال رغم امتلاك أخرى لمعامل نقاط أعلى. - "فيفا" يخطط لمشاورات مع "يويفا" ورابطة الأندية الأوروبية حول مستقبل البطولة، مع اقتراح توسيعها إلى 48 فريقاً وإقامتها كل سنتين، رغم معارضة "يويفا".

يرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وضع خطة جديدة تهدف إلى تفادي غياب كبار الأندية عن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وذلك بعد الصدمة التي شهدتها البطولة الأخيرة التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأميركية، حين غابت أسماء عملاقة مثل برشلونة الإسباني وليفربول الإنكليزي ونابولي الإيطالي، وقد أثار ذلك الغياب جدلاً واسعاً حول جدوى النظام الحالي ومعايير التأهل، التي حالت دون مشاركة أبطال كبار في نسخة وُصفت بأنها تجمع نخبة أندية العالم.

وكشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية، اليوم الخميس، أنّ "فيفا" يدرس رفع الحد الأقصى لعدد الأندية المسموح بمشاركتها من بلد واحد إلى ثلاثة بدلاً من اثنين فقط في النسخة المقبلة، وذلك لتفادي غياب الأندية الكبيرة عن البطولة، غير أن هذا التوجه قد يواجه عقبة، إذ لا يتوقع أن يرافقه توسيع عدد الأندية المشاركة، البالغ حالياً 32 فريقاً، مما يطرح إشكالية على صعيد التوازن العام في التمثيل القاري.

وأضافت الصحيفة أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يريد تكرار سيناريو النسخة الأخيرة، التي أقيمت دون أبطال الدوري الإنكليزي (ليفربول)، والإسباني (برشلونة) والإيطالي (نابولي)، فقد حُرم "الريدز" من المشاركة رغم امتلاكه معامل نقاط أعلى من تشلسي ومانشستر سيتي، ولكن الأخيرين تأهلا بفضل تتويجهما بلقب دوري أبطال أوروبا عامي 2021 و2023، وقد أثارت هذه المفارقة تساؤلات عدة حول عدالة النظام الحالي، وفعاليته في إبراز الأندية الأفضل فعلاً على الساحة العالمية.

ويرى "فيفا" أن السماح بمشاركة ثلاثة أندية من كل بلد قد ينهي هذه الأزمة اعتباراً من نسخة 2029، المقررة إقامتها في بلد لم يُحدد بعد، كما ينظر الاتحاد الدولي بإيجابية إلى مقترح توسيع البطولة لتضم 48 فريقاً وإقامتها كل سنتين، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يقف عقبة رئيسية في وجه هذه التوجهات.

وأكد نائب رئيس "فيفا"، فيكتور مونتالياني، في تصريحات من لندن، أن المنظمة ستجري مشاورات مع "يويفا" ورابطة الأندية الأوروبية بشأن مستقبل البطولة، معتبراً أن الهدف هو الحفاظ على الزخم الكبير الذي حققته النسخة الأولى بصيغتها الجديدة، والتي شهدت تتويج تشلسي باللقب، بعد فوزه في النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي.