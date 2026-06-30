"فيفا" يضع ثقته مجدداً بالحكم مخادمة لرفع راية الأردن في المونديال

كرة عربية
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
30 يونيو 2026
مخادمة خلال لقاء نيوزيلندا وبلجيكا، 26 يونيو 2026 (سارة ستير/Getty)
مخادمة خلال لقاء نيوزيلندا وبلجيكا، 26 يونيو 2026 (سارة ستير/Getty)
+ الخط -

انتهت رحلة الأردن في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد الخروج من دور المجموعات، عقب احتلال المركز الرابع خلف الأرجنتين والنمسا والجزائر، لكن الحكم أدهم مخادمة سيرفع اسم النشامى مجدداً في هذه النسخة الاستثنائية التي أقيمت بمشاركة 48 منتخباً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيحضر مخادمة في كأس العالم 2026 للمرة الثالثة، بعدما كان أول اختبار له خلال لقاء إسبانيا والرأس الأخضر على ملعب "مرسيدس بنز استاديوم" في أتلانتا بحضور 67.640 متفرجاً، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف (0-0)، بينما كان قاضياً للقاء في مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا التي انتهت 5-1 في ختام دور المجموعات في فانكوفر بحضور 52.497 متفرجاً.

ومع انطلاق دور الـ32، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مخادمة للإشراف على مباراة الكونغو الديمقراطية وإنكلترا في الأول من يوليو/ تموز المقبل، والتي ستقام على ملعب "مرسيدس بنز استاديوم" في أتلانتا، ويسعى خلالها لمتابعة التألق واستخدام صفارته بأفضل طريقة، بهدف البقاء ضمن قائمة حكام النخبة، والحفاظ على فرصه في قيادة مباريات أخرى خلال الأدوار المقبلة.

الحكم مخادمة خلال مباراة أبطال آسيا بين أوراوا وهانوي، 04 أكتوبر 2023 (إيتسو هارا/ Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

الحكم الأردني أدهم مخادمة.. "كولينا العرب" حاضر في مونديال 2026

وبدأ أدهم مخادمة رحلته في الملاعب المحلية ثم القارية، فقاد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، إضافة إلى العديد من القمم العربية المهمة، إلى جانب مباريات خلال كأس آسيا، واللافت في رحلة مخادمة أن صعوده جاء في زمن تغيّرت فيه مهنة الحكم كثيراً، إذ لم تعد الصفارة وحدها كافية مع دخول التكنولوجيا وتقنيات جديدة وقوانين إلى اللعبة.

دلالات
المزيد في رياضة
ليبرون جيمس في كريبتو.كوم في 11 مايو 2026 (لوك هيلز/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

ليبرون جيمس يقرر عدم الاعتزال والرحيل عن ليكرز

روبن فان بيرسي مع ابنه شاكيل في ملعب فاينورد ستاديوم، 27 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

فان بيرسي يُمثل منتخب المغرب قريباً؟ الحقيقة الكاملة

صورة لمجسّم كأس العالم 2026 في كاليفورنيا (مايكل يانو/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

"فيفا" وإلغاء مبدأ التناوب.. مَن يستضيف كأس العالم 2038؟