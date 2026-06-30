"فيفا" يضع ثقته مجدداً بالحكم مخادمة لرفع راية الأردن في المونديال

انتهت رحلة الأردن في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد الخروج من دور المجموعات، عقب احتلال المركز الرابع خلف الأرجنتين والنمسا والجزائر، لكن الحكم أدهم مخادمة سيرفع اسم النشامى مجدداً في هذه النسخة الاستثنائية التي أقيمت بمشاركة 48 منتخباً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيحضر مخادمة في كأس العالم 2026 للمرة الثالثة، بعدما كان أول اختبار له خلال لقاء إسبانيا والرأس الأخضر على ملعب "مرسيدس بنز استاديوم" في أتلانتا بحضور 67.640 متفرجاً، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف (0-0)، بينما كان قاضياً للقاء في مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا التي انتهت 5-1 في ختام دور المجموعات في فانكوفر بحضور 52.497 متفرجاً.

ومع انطلاق دور الـ32، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مخادمة للإشراف على مباراة الكونغو الديمقراطية وإنكلترا في الأول من يوليو/ تموز المقبل، والتي ستقام على ملعب "مرسيدس بنز استاديوم" في أتلانتا، ويسعى خلالها لمتابعة التألق واستخدام صفارته بأفضل طريقة، بهدف البقاء ضمن قائمة حكام النخبة، والحفاظ على فرصه في قيادة مباريات أخرى خلال الأدوار المقبلة.

وبدأ أدهم مخادمة رحلته في الملاعب المحلية ثم القارية، فقاد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، إضافة إلى العديد من القمم العربية المهمة، إلى جانب مباريات خلال كأس آسيا، واللافت في رحلة مخادمة أن صعوده جاء في زمن تغيّرت فيه مهنة الحكم كثيراً، إذ لم تعد الصفارة وحدها كافية مع دخول التكنولوجيا وتقنيات جديدة وقوانين إلى اللعبة.