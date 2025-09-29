- قررت لجنة الانضباط في "فيفا" خصم ثلاث نقاط من منتخب جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026، بسبب إشراك لاعب غير مؤهل، مما أنهى الجدل المستمر منذ مارس الماضي. - القرار أعاد ترتيب المجموعة الثالثة، مانحاً نيجيريا دفعة قوية للتأهل، وفتح الباب أمام بنين لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للمرة الأولى. - من المتوقع أن تشتعل المنافسة في المجموعة مع اقتراب الجولتين الحاسمتين في أكتوبر، حيث ستحدد المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، خصم ثلاث نقاط من رصيد منتخب جنوب أفريقيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما ثبت إشراك لاعب غير مؤهل في مباراة رسمية، منهياً بذلك الجدل، الذي رافق هذا الملف منذ شهر مارس/ آذار الماضي. وتعود تفاصيل القضية إلى مباراة جنوب أفريقيا ضد ليسوتو يوم 21 مارس/ آذار المنصرم، بعدما شارك لاعب الوسط، تيبوهو موكوينا (28 عاماً)، رغم حصوله على إنذارين في الجولتين الأوليين، ما كان يفرض عليه عقوبة الإيقاف التلقائي. لكن الجهاز الفني لمنتخب "بافانا بافانا" قرر إشراكه، وهو ما اعتبره "فيفا" خرقاً صريحاً للوائح الانضباط.

وعلى مدار الأشهر الماضية، ظل الملف قيد المراجعة، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً أنّ جنوب أفريقيا انتهكت القوانين، ومِن ثمّ يُخصم من رصيدها ثلاث نقاط في جدول التصفيات، وأعاد هذا القرار ترتيب الأوراق في المجموعة الثالثة، مانحاً "النسور الخضر" النيجيرية دفعة قوية للعودة إلى السباق، وخطف بطاقة التأهل إلى المونديال، كما سيكون منتخب بنين، الوصيف في الترتيب، أمام فرصة دخول التاريخ، من أجل التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في سجله.

ويُتوقع أن يشعل هذا القرار المنافسة في المجموعة، خاصة أنّ كل نقطة ستكون حاسمة مع دخول التصفيات مراحلها الأكثر حساسية، إذ ستشهد نافذة "فيفا"، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إقامة الجولتين التاسعة والعاشرة، وهما الأخيرتان في مشوار التصفيات. وستكون هاتان المحطتان حاسمتين في تحديد المنتخبات التسعة المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026، إضافة إلى التعرف على المنتخب، الذي سيُمثّل القارة الأفريقية في الملحق العالمي الفاصل.