"فيفا" يصدم الجزائر في مواجهة الأرجنتين خلال كأس العالم

سيكون مدافع منتخب الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي قادراً على المشاركة في مواجهة الجزائر خلال كأس العالم 2026، وهي المباراة الأولى للمنتخب العربي في النسخة المقبلة من المونديال، وستقام يوم 19 يوليو/تموز المقبل في كانساس سيتي، ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضمّ أيضا منتخب الأردن ونظيره النمساوي.

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرر إلغاء إيقاف نيكولاس أوتاميندي لمباراة واحدة بعد طرده بالبطاقة الحمراء أمام الإكوادور في سبتمبر/أيلول 2025. وبعد هذا القرار، أصبح لاعب بنفيكا البرتغالي قادراً على المشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في رحلة الدفاع عن اللقب الذي توج به في عام 2022 في قطر. ويتوقع أن يعتزل المدافع الأرجنتيني اللعب دولياً بعد هذه المشاركة في كأس العالم.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان له أن "المرحلة النهائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 تمثل الحدث الأبرز في كرة القدم الدولية للرجال، حيث تعرض أعلى مستويات هذه الرياضة. إن ضمان مشاركة الاتحادات الأعضاء بأفضل فرقها الممكنة، مع الحفاظ على النزاهة الانضباطية، أمر أساسي للحفاظ على جودة البطولة وعدالتها ومكانتها الدولية".

وستكون مهمة منتخب الجزائر صعبة أمام الأرجنتين، باعتبار أن بطل العالم يقدم مستويات جيدة وهو من بين المرشحين البارزين لحصد اللقب العالمي للمرة الرابعة في تاريخه، ورغم ذلك فإن فريق المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش قادر على التألق وكسب الرهان لدخول المسابقة من الباب الكبير، وخاصة أنه يضمّ في صفوفه أبرز اللاعبين العرب.