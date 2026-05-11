فيفا يسلط الضوء على مواهب الأردن قبل مونديال 2026

- إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري: نجمان أردنيان صاعدان: أدرج "فيفا" الثنائي الأردني ضمن قائمة المواهب الآسيوية الشابة المرشحة للمتابعة في كأس العالم 2026، مما يعكس تطور الكرة الأردنية وظهور مواهب قادرة على المنافسة دوليًا. - إبراهيم صبرة: مهاجم بارع: بدأ مسيرته مع نادي الوحدات، وانتقل إلى جوزتيبي التركي ولوكوموتيف زغرب الكرواتي، يتميز بقدراته التهديفية والتمركز الذكي، مما يجعله ورقة هجومية مهمة للمنتخب الأردني. - عودة الفاخوري: لاعب سريع وموهوب: تدرج في نادي الحسين إربد وانتقل إلى بيراميدز المصري، يتمتع بسرعة وقدرة على استغلال المساحات، مما يعزز الفاعلية الهجومية للمنتخب الأردني.

سلّط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على نجمي المنتخب الأردني، إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري، والمهاجم القطري أحمد الراوي بعدما اختارهم ضمن قائمة ضمت أربعة من أبرز المواهب الآسيوية الشابة المرشحة للمتابعة خلال نهائيات كأس العالم 2026، في إطار متابعته للجيل الصاعد في القارة الآسيوية، وقدرته على فرض حضوره على الساحة الدولية.

ويأتي إدراج الثنائي الأردني في هذه القائمة التي تضم كذلك؛ لاعب المنتخب الأسترالي نيستوري إيرانكوندا، تأكيدًا على التطور اللافت الذي تشهده الكرة الأردنية، خلال السنوات الأخيرة، خاصة على صعيد بروز المواهب الشابة القادرة على المنافسة، وتقديم مستويات مميزة مع المنتخبات الوطنية والأندية.

وفي حديثه عن إبراهيم صبرة، أشار الاتحاد الدولي إلى أن مهاجم النشامى، بدأ مسيرته عبر الفئات السنية قبل أن يبرز مع الفريق الأول لنادي الوحدات، حيث لفت الأنظار بقدراته التهديفية وتحركاته داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي دفع نادي جوزتيبي التركي للتعاقد معه، قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى نادي لوكوموتيف زغرب الكرواتي. وخاض صبرة 5 مباريات دولية بقميص "النشامى"، وكانت آخر مشاركاته أمام منتخب نيجيريا في 31 مارس/ آذار 2026، بعدما سجل قبلها بأيام هدفاً في شباك كوستاريكا، ليؤكد حضوره الهجومي المتصاعد مع المنتخب الأردني. وأوضح "فيفا" أن أبرز ما يميز صبرة يتمثل في قدرته على الفوز بالالتحامات الثنائية والكرات الهوائية، إلى جانب تمركزه الذكي داخل منطقة الجزاء، وهي الصفات التي تجعله ورقة هجومية مهمة في حسابات المدير الفني جمال سلامي خلال الاستحقاقات المقبلة.

وعن عودة الفاخوري، أشار التقرير إلى أن اللاعب تدرج في صفوف نادي الحسين إربد وأسهم في تحقيق لقب الدوري الأردني للمحترفين، قبل أن يخوض تجربة احترافية جديدة بتوقيعه لنادي بيراميدز المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026. وانضم الفاخوري مبكراً إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، حيث خاض 8 مباريات دولية، وشارك في مواجهتي كوستاريكا ونيجيريا خلال شهر مارس الماضي، إضافة إلى ظهوره في بطولة كأس العرب 2025. وبيّن الاتحاد الدولي أن الفاخوري يتمتع بسرعة كبيرة وقدرة عالية على استغلال المساحات الضيقة والتوغل في الخطوط الأمامية، ما يمنحه أفضلية واضحة في تعزيز الفاعلية الهجومية وصناعة الفارق خلال المباريات.

كما أكد الاتحاد الدولي أن المهاجم القطري أحمد الراوي، لاعب واعد صُقلت موهبته في أكاديمية أسباير، لعب بقميص الريان ثم خاض تجربة إعارة في إسبانيا مع ألكوركون، ليعود ويستقر معاراً في نادي قطر، حيث سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة هذا الموسم. أما أبرز خصائصه فإنها تتمثل في حركيته وحسمه أمام المرمى، وقد يستعين به جولين لوبيتيغي مجدداً لتعزيز ترسانته الهجومية في المونديال.