فيفا يستعين بخبرة قطر في تنظيم كأس العالم 2026

- نقل الخبرات القطرية إلى كأس العالم 2026: يشارك كوادر اللجنة العليا للمشاريع والإرث في تنظيم كأس العالم 2026، مستفيدين من خبراتهم في تنظيم بطولات مثل كأس العالم قطر 2022 وكأس العرب، لتعزيز العمليات التشغيلية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. - إشادة دولية بجهود قطر: أشاد جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، بالتزام قطر في تنظيم الفعاليات الرياضية، مشيراً إلى نجاحها في استضافة بطولات عالمية وتقديم تجارب رياضية وثقافية لا تُنسى. - إرث مستدام ومعايير جديدة: رسّخت قطر معايير جديدة في الابتكار والكفاءة التشغيلية خلال كأس العالم 2022، مما ترك إرثاً مستداماً في البنية التحتية وتنمية الكوادر البشرية.

يُشارك عدد من كوادر اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر تنظيم بطولة كأس العالم 2026، وذلك في إطار مذكرة تفاهم لنقل المعرفة والخبرات بين اللجنة العليا والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وجرى توقيع المذكرة اليوم الاثنين بين العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، حسن عبد الله الذوادي، ورئيس فيفا، جياني إنفانتينو، خلال مراسم أُقيمت في عاصمة قطر الدوحة.

وبموجب هذا الاتفاق، يُشارك عدد من كوادر دولة قطر ممن أسهموا في تنظيم بطولات عالمية بارزة، من بينها كأس العالم قطر 2022، وكأس العرب في عامي 2021 و2025، وكأس العالم تحت 17 سنة 2025، بدعم العمليات التشغيلية للبطولة في مختلف المدن المستضيفة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وتشمل هذه المجالات التشغيلية إدارة عمليات البطولة وجاهزية القوى العاملة، وصولاً إلى تعزيز تجربة المشجعين والابتكار التكنولوجي وغيرها، مستفيدين من الدروس المستخلصة من تنظيم كأس العالم قطر 2022، التي حظيت بإشادة واسعة باعتبارها واحدة من أفضل نسخ البطولة على الإطلاق.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان نشره موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث "إن الالتزام والمهارة والشغف الذي أظهره جميع المشاركين في هذا المشروع كان أمراً مذهلاً للغاية. لقد شاهدنا الخبرات التي بنتها قطر على مدار السنوات في استضافة الفعاليات العالمية، بدءاً من المنشآت الرياضية والفنادق والمطار ووسائل النقل، وصولاً إلى الكوادر البشرية المؤهلة. ولم تكتفِ قطر بتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم في عام 2022، بل واصلت منذ ذلك الحين استضافة عدد من أبرز البطولات، بما في ذلك أول نسخة من كأس العالم تحت 17 سنة بمشاركة 48 منتخباً عوضاً عن بطولة كأس العرب التي حققت نجاحاً كبيراً. ودائماً ما يثير إعجابي التفاني والإتقان في قطر عند استضافة مختلف الفعاليات والبطولات فيها".

كرة عالمية اجتماع "إيجابي" بين فيفا والاتحاد الإيراني بشأن كأس العالم

وأضاف إنفانتينو "تجمع كرة القدم مختلف شعوب العالم تحت مظلة واحدة تمكنهم من الاحتفاء بشغفهم المشترك لهذه الرياضة، كما تسهم البطولات الكبرى مثل كأس العالم في تقديم تجارب رياضية وثقافية لا تنسى لملايين الأشخاص حول العالم، وذلك بفضل العمل الاستثنائي الذي تقدمه مختلف الكفاءات المتميزة العاملة على هذه الأحداث".

كما يشارك فريق ثانٍ من موظفي اللجنة العليا والشركاء الرئيسيين في برنامج الرصد والمراقبة خلال البطولة، بهدف تمكينهم من اكتساب الخبرة والمعرفة حول تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى المقامة في أكثر من دولة مستضيفة واحدة، والتحديات المرتبطة بها، والمهارات اللازمة للتعامل معها. وبوصفها أول نسخة من كأس العالم تُقام في منطقة الشرق الأوسط، رسّخت نسخة قطر في 2022 معايير جديدة في الابتكار والكفاءة التشغيلية وتجربة المشجعين، تاركةً إرثاً مستداماً في البنية التحتية والاستدامة وتنمية الكوادر البشرية.

ومنذ استضافة كأس العالم قطر 2022، احتضنت دولة قطر عدداً من أبرز البطولات الرياضية الكبرى، من بينها كأس آسيا قطر 2023. وفي عام 2025، صنعت قطر حدثاً تاريخياً باستضافتها نهائيات ثلاث بطولات تابعة لفيفا خلال ثلاثة أسابيع، شملت أول نسخة من كأس العالم تحت 17 سنة بمشاركة 48 منتخباً، وكأس القارات للأندية، وكأس العرب.