يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاعتماد حزمة تعديلات جديدة على قوانين اللعبة خلال الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المقرر عقده يوم السبت المقبل، وذلك في إطار مساعٍ للحد من إضاعة الوقت وتسريع وتيرة المباريات.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يستعد للاستماع إلى مقترحات من المنتظر إقرارها، وتتمثل في إلزام أي لاعب يتلقى علاجًا طبيًا داخل أرضية الملعب بالبقاء خارجه لمدة دقيقة كاملة قبل السماح له بالعودة إلى اللعب. ويهدف القرار إلى الحد من حالات التوقف المتكرر التي تُستخدم أحيانًا لكسر نسق المباراة أو استنزاف الوقت، خصوصًا في الدقائق الحاسمة.

كما تتضمن التعديلات المقترحة فرض حدٍّ زمني لا يتجاوز خمس ثوانٍ لتنفيذ الرميات الجانبية أو استئناف اللعب في بعض الحالات، على أن يمتلك الحكم صلاحية احتساب عدٍّ تنازلي واضح، ومنح الكرة للفريق المنافس في حال تجاوز المهلة المحددة. ومن بين الإجراءات الأخرى أيضاً العمل على تسريع تنفيذ التبديلات عبر تقليص الزمن المخصص لخروج ودخول اللاعبين، تفاديًا للتأخير المتعمد الذي بات يتكرر في المنافسات الكبرى.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه عام لإبقاء الكرة في اللعب لأطول فترة ممكنة، وتقليص الوقت الضائع الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اعتماد سياسة احتساب الوقت بدل الضائع بدقة أكبر في البطولات الدولية. وإذا ما تمت المصادقة على هذه التعديلات، فمن المتوقع تطبيقها في المسابقات الرسمية المقبلة، في خطوة قد تغيّر شكل إدارة المباريات وتفرض إيقاعًا أسرع وأكثر صرامة داخل المستطيل الأخضر.