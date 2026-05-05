فيفا يستدعي الاتحاد الإيراني لحسم ترتيبات مونديال 2026

دُعيَ الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إلى زيارة مقر نظيره الدولي "فيفا"، في زيورخ، بين اليوم و20 أيار/مايو الجاري، من أجل التحضير للمونديال المقرر الصيف المقبل، بحسب ما كشفته وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء.

وينتظر فيفا رداً من الاتحاد الإيراني الذي يرغب في استقباله في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل انطلاق المونديال. ويحوم الشك حول مشاركة منتخب إيران في المونديال المقرر بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز في ظل النزاع في الشرق الأوسط الذي اندلع في أواخر فبراير/شباط، إثر ضربات إسرائيلية وأميركية على إيران، إلا أن رئيس فيفا، السويسري جياني إنفانتينو كرر مراراً، أن الإيرانيين سيخوضون بالتأكيد مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات كما هو مقرر، في الولايات المتحدة.

وقال إنفانتينو في 30 إبريل/نيسان خلال افتتاح الكونغرس الـ76 لفيفا في فانكوفر الكندية: "أريد أن أؤكد بشكل لا لبس فيه أن إيران ستشارك بالتأكيد في كأس العالم 2026. وبالطبع ستلعب إيران في الولايات المتحدة". وعلى الرغم من تصريحات إنفانتينو، أظهر كونغرس فيفا الصعوبات اللوجستية المحتملة لحضور إيران في أميركا الشمالية.

وفي اليوم الذي سبق انطلاقه، ألغى الوفد الإيراني حضوره إلى فانكوفر، مبرراً ذلك بسلوك مهين من شرطة الهجرة عند وصوله إلى مطار تورونتو. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراته الأولى في 16 حزيران/يونيو في لوس أنجليس أمام نيوزيلندا، تليها مواجهة بلجيكا في الـ21 منه في لوس أنجليس أيضاً، ثم مصر بعدها بستة أيام في سياتل، ومن المفترض أن يكون معسكره في توكسون بولاية أريزونا.