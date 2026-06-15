فيفا يرغب في مباراة تجمع فلسطين وإسرائيل لافتتاح بطولة للناشئين

- يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتنظيم مباراة رمزية بين إسرائيل وفلسطين في افتتاح بطولة جديدة للناشئين تحت 15 عاماً، بهدف تعزيز السلام والوحدة العالمية، رغم التحديات السياسية التي واجهها رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، في محاولاته السابقة. - البطولة، التي ستقام في سبتمبر/أيلول، مفتوحة لجميع أعضاء فيفا البالغ عددهم 211، بما في ذلك روسيا، وستكون الأولى للفتيان، تليها بطولة للفتيات بعد عام، مع خطط لمهرجانين سنويين بدءاً من 2028. - رغم التوترات السياسية، يؤكد فيفا أن المبادرة ليست تدخلاً سياسياً، بل فرصة لتعزيز الأمل للأطفال، مع دعوة جميع الدول للمشاركة في البطولة.

يرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تنظيم مباراة رمزية بين إسرائيل وفلسطين، في افتتاح بطولة جديدة للناشئين تحت 15 عاماً، من المقرر أن تقام شهر سبتمبر/أيلول المقبل. ورغم أن البطولة لا تعتبر كأس عالم رسمية للناشئين تحت 15 عاماً، إلا أن المسابقة ستكون مفتوحة لجميع أعضاء "فيفا" البالغ عددهم 211 عضواً، بما في ذلك روسيا، التي لا تزال ممنوعة من تمثيل المنتخب الأول.

وبحسب تقرير لصحيفة ذا غارديان البريطانية اليوم الاثنين، فقد أعلن فيفا عن تفاصيل البطولة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولديه خطط طموحة للمباراة الافتتاحية، إذ لا يزال جياني إنفانتينو مصمماً على استخدام كرة القدم وسيلة لتعزيز السلام والوحدة العالمية، بحسب رأي الصحيفة. وتعرض إنفانتينو لموقف حرج في إبريل/نيسان الماضي، عندما باءت محاولته لترتيب مصافحة بين المندوبين الفلسطيني والإسرائيلي في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم، في فانكوفر، بالفشل.

ورفض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب الوقوف إلى جانب نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم باسم شيخ سليمان، في موقف صنع الحدث، على الرغم من المناشدات المتكررة من إنفانتينو. وبيّن التقرير أيضاً أن هذه التجربة لم تثنِ رئيس فيفا عن محاولة لعب دور الوسيط، حيث يجري النظر بجدية في اقتراح افتتاح بطولة تحت 15 سنة بمباراة بين إسرائيل وفلسطين، رغم عدم تأكيد مكان إقامة البطولة بعد، لكن يبدو أن مدينة ميامي الأميركية تُعتبر الخيار الأرجح. وستكون البطولة الأولى مخصصة للفتيان، تليها بطولة للفتيات بعد 12 شهراً، قبل أن ينتقل فيفا إلى تنظيم مهرجانين منفصلين سنوياً، بدءاً من عام 2028.

ونفت مصادر داخل فيفا أن تكون هذه المبادرة تدخلاً خطيراً في السياسة الإسرائيلية-الفلسطينية، على الرغم مما حدث في فانكوفر. وأكد التقرير أن إنفانتينو يقف في قلب هذا المشروع، وقد أشار إليه صراحة عقب رفض الرجوب المصافحة. وقال إنفانتينو في تصريحات نقلها المصدر ذاته: "أودّ أن أشكر ممثلي إسرائيل وفلسطين، اللذين يتمتعان بالحقوق والواجبات والالتزامات نفسها، وهما عضوان في فيفا. سنعمل معاً لنمنح الأمل للأطفال، فلنعمل معاً من أجل ذلك". وأضاف: "لدينا بطولة رائعة للناشئين تحت 15 عاماً، سندعو إليها جميع الدول الـ211 للمشاركة، جميع أطفال العالم، فلنقم بذلك من أجل هذا الهدف".

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وفي وقت سابق، بيّن مصدر من فيفا، لم يُكشف عن اسمه، أنه تم الاتفاق مسبقاً على المصافحة في فانكوفر بين الرجوب وشيخ سليمان، إلا أن الأول تراجع عن قراره بعد ذلك. ولم يُبدِ المندوبون الفلسطينيون أي ندم في أعقاب ذلك مباشرة، حيث صرّحت نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سوزان شلبي، لوكالة رويترز: "لا يمكنني مصافحة شخص أحضره الإسرائيليون لتبييض فاشيتهم وإبادتهم الجماعية. نحن نعاني".