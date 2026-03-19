فيفا يرد على شكوى فلسطينية ويعاقب الاتحاد الإسرائيلي

- أكد مجلس فيفا التزامه بإقامة كأس العالم في موعدها المحدد بمشاركة جميع المنتخبات، رغم الشكوك حول مشاركة إيران، وناقش الشكوى الفلسطينية ضد الاتحاد الإسرائيلي دون اتخاذ إجراء حاليًا بسبب تعقيد الوضع القانوني. - فرض فيفا غرامة مالية على الاتحاد الإسرائيلي بقيمة 150 ألف فرنك سويسري بسبب انتهاكات التمييز، وألزم الاتحاد بعرض لافتة "كرة القدم توحّد العالم - لا للتمييز" واستثمار جزء من الغرامة في مكافحة التمييز. - أقر مجلس فيفا التقرير السنوي لعام 2025 بميزانية إيرادات قياسية تبلغ 14 مليار دولار، مع رفع قيمة برنامج (FIFA Forward) إلى 2.7 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية وتوسيع قاعدة الممارسين وتحسين المنشآت الرياضية.

بحث مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال اجتماع عبر الإنترنت من مدينة زيورخ السويسرية اليوم الخميس، العديد من النقاط التي تخص اللعبة، إذ أكد رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو التزام الهيئة الكروية الأعلى بإقامة كأس العالم "في موعدها المحدد" وبمشاركة "جميع المنتخبات"، في ظل الشكوك المثارة حول مشاركة إيران في البطولة، كما أعلن المجلس في بيان رسمي أنه لن يتخذ أي إجراء في الوقت الراهن في ما يتعلق بالشكوى التي قدمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن مشاركة أندية إسرائيلية في مسابقات تقام على أراضٍ فلسطينية.

وناقش مجلس "فيفا" الشكوى المقدمة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على الاتحاد الإسرائيلي. وخلصت اللجنة المختصة، بحسب البيان، إلى "عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن، نظراً إلى تعقيد الوضع القانوني للضفة الغربية، مع تأكيد استمرار جهود الوساطة بين الاتحاد الفلسطيني والإسرائيلي، ومواصلة متابعة التطورات ذات الصلة".

عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي

في التوقيت نفسه، فرض (فيفا) غرامة مالية على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بقيمة 150 ألف فرنك سويسري (190 ألفاً و696 دولاراً) الخميس، بسبب "عدة انتهاكات" لالتزاماته المتعلقة بمكافحة التمييز. وذكر تقرير صادر عن اللجنة التأديبية التابعة للهيئة الكروية الأعلى في العالم أن الاتحاد الإسرائيلي للعبة "فشل في اتخاذ إجراءات فعالة بحق نادي بيتار القدس" على خلفية "سلوكيات عنصرية مستمرة وموثقة بشكل جيد".

وقال فيفا أيضاً إنه "جرى توجيه تحذير إلى الاتحاد الإسرائيلي بشأن سلوكه"، وألزمه بعرض لافتة "بارزة وذات وضوح كبير" خلال مباريات المنتخب الثلاث المقبلة على أرضه ضمن المسابقات الدولية، تحمل شعار: "كرة القدم توحّد العالم - لا للتمييز"، على أن يُقدِّم الاتحاد الإسرائيلي إلى فيفا حجم اللافتة وشكلها ووضعها في الملعب خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً قبل كل مباراة قصد المصادقة عليها، كما سيتعين على الاتحاد الإسرائيلي استثمار ثلث قيمة الغرامة في تنفيذ خطة تهدف إلى "اتخاذ إجراءات ضد التمييز ومنع تكرار الحوادث". وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد قدّم في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بلاغاً إلى الاتحاد الدولي بشأن مخالفات تتعلق بالتمييز من الجانب الإسرائيلي، ما دفع الهيئة الدولية إلى فتح تحقيق في القضية.

وكان إنفانتينو قد أشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "يتطلع إلى مشاركة جميع المنتخبات في كأس العالم والتنافس بروح اللعب النظيف والاحترام المتبادل"، وأضاف: "لدينا جدول زمني، وسنعرف قريباً المنتخبات الـ48 المشاركة، ونريد أن تُقام البطولة في موعدها المحدد". وأكد رئيس الاتحاد أن "كرة القدم، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم، تمثل أداة فاعلة لبناء الجسور بين الشعوب وتعزيز السلام"، فيما دعا إنفانتينو إلى "تغليب روح التنافس الشريف"، موجهاً رسالة إلى جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم "بضرورة الالتزام بقيم اللعب النظيف والاحترام المتبادل، في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية متصاعدة".

وأُثيرت شكوك بشأن مشاركة إيران في النهائيات بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تخوض مبارياتها في دور المجموعات في الولايات المتحدة، حيث تواجه نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجليس، فيما تلعب أمام مصر في مدينة سياتل. وأقر المجلس التقرير السنوي لعام 2025، متضمناً ميزانية إيرادات قياسية تبلغ 14 مليار دولار للدورة المالية 2027-2030، على أن يعاد استثمارها بالكامل في تطوير كرة القدم حول العالم. كما أعلن عن رفع قيمة برنامج (FIFA Forward) إلى 2.7 مليار دولار، بزيادة تصل إلى ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة التي سبقت عام 2016، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة. وأوضح إنفانتينو أن هذه الاستثمارات ستترجم إلى "فرص أكبر للمنافسة على أعلى المستويات، وتحسين المنشآت الرياضية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الاتحادات الوطنية"، مشدداً على أن النجاح التجاري لكأس العالم يظل المحرك الأساسي لهذه الطفرة المالية.