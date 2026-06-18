"فيفا" يردّ على اتهامات بدخول مشجعين من دون تذاكر

- شهدت مباراة إنكلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026 تجاوزات أمنية، حيث دخل عشرات المشجعين ملعب "إيه تي أند تي" بدون تذاكر أو تفتيش، وفقاً لشهود عيان. - نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" علمه بدخول مشجعين بدون تذاكر، مؤكداً عدم توفر معلومات حول هذه الادعاءات حتى الآن. - بلغ الحضور الرسمي للمباراة 70,389 مشجعاً، وهو أقل من السعة الرسمية للملعب، وسط شكاوى من ارتفاع أسعار التذاكر التي أثرت على الحضور.

ردّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على اتهامات وقوع تجاوزات من المشجعين خلال مواجهة إنكلترا وكرواتيا ضمن منافسات المجموعة الـ12 من بطولة كأس العالم 2026، والتي أقيمت في ملعب "إيه تي أند تي" في دالاس بولاية تكساس الأميركية، أمس الأربعاء، وشهدت فوز المنتخب الإنكليزي (4-2).

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الخميس، نقلاً عن شهود عيان، أنّ عشرات المشجعين اخترقوا الإجراءات الأمنية ودخلوا مدرجات ملعب "إيه تي أند تي" من دون تذاكر ومن دون تفتيش. وقال أحد الشهود في حديث للصحيفة البريطانية: "كانت هناك فجوات كبيرة على جانبي بوابات التذاكر، وكان الناس يمرّون من خلالها بسهولة. وكان هناك متطوعون، معظمهم من السيدات المسنات، ولم يمنعوا أحداً".

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ولم يتأخر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الردّ على هذه الاتهامات، إذ أكد أنه لا علم له حتى الآن بدخول مشجعين إلى مباراة إنكلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026، من دون تذاكر. وقال متحدث باسم "فيفا" في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "في هذه المرحلة، ليست لدينا أي معلومات عن دخول مشجعين إلى الملعب من دون تذاكر صالحة للمباراة المذكورة".

يُذكر أنّ الحضور الرسمي لمواجهة إنكلترا وكرواتيا بلغ حوالي 70,389 مشجعاً، وهو أقل بقليل من السعة الرسمية للملعب والتي أعلن عنها "فيفا" قبل انطلاق كأس العالم 2026، وتبلغ حوالي 70,649 مشجعاً، مع الإشارة إلى أنّ مشكلة الأسعار المرتفعة جداً لتذاكر مباريات كأس العالم 2026، كانت من أبرز المشاكل التي واجهت "فيفا" بعدما اشتكى منها مشجعون.