"فيفا" يراقب تفاصيل الحرب على إيران قبل مونديال 2026

- انطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مراقبة تطورات الحرب على إيران، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، قبل انطلاق كأس العالم 2026، حيث يشارك منتخب إيران في المجموعة السابعة. - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء الضربات الصاروخية على إيران، مما يثير القلق حول تأثير الأزمة على بطولة كأس العالم 2026، وفقاً لشبكة "إي إس بي إن". - أكد الأمين العام للفيفا، ماتياس غرافستروم، أن الوضع سيظل تحت المراقبة لضمان إقامة كأس عالم آمن، مع استمرار التواصل مع الحكومات المضيفة.

انطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مراقبة تطورات الحرب على إيران، التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم، وبخاصة أن منتخب إيران يُشارك في المونديال، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة السابعة.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، السبت، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي منحه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، جائزة "فيفا" للسلام في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن بدء الضربات الصاروخية على إيران، واصفاً العملية بأنها "عملية قتالية كبرى"، لكن الأزمة قد تمتد إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وأوضحت أن منتخب إيران تأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، وحلّ في المجموعة السابعة، التي يواجه فيها كل من: مصر، بلجيكا ونيوزيلندا، لكن مع شن الولايات المتحدة الأميركية ضربات صاروخية على البلاد، سارع الاتحاد الدولي لكرة القدم، على لسان أمينه العام، ماتياس غرافستروم، إلى التأكيد في حديثه، على أن الوضع سيظل تحت المراقبة.

وقال غرافستروم في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كارديف، ويلز، اليوم السبت: "قرأت الأخبار عن إيران هذا الصباح بنفس الطريقة التي قرأتموها بها. لقد عقدنا اجتماعًا اليوم، ومن السابق لأوانه التعليق بالتفصيل، لكننا سنتابع التطورات المتعلقة بجميع القضايا حول العالم.

وتابع: "لقد أجرينا قرعة النهائيات في العاصمة واشنطن بمشاركة جميع المنتخبات، وينصب تركيزنا على إقامة كأس عالم آمن بمشاركة جميع المنتخبات. سنواصل التواصل كالمعتاد مع الحكومات الثلاث المضيفة، كما هو الحال دائماً. الجميع سيكون بأمان". تستضيف لوس أنجليس مباراتين لإيران، بينما تستضيف سياتل مباراة إيران ضد مصر في 26 يونيو/حزيران القادم، ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.