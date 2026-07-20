فيفا يدرس معاقبة الأرجنتين بعد أحداث نهائي كأس العالم

- يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم في سلوك المنتخب الأرجنتيني بعد نهائي كأس العالم 2026، حيث شهدت المباراة أحداث عنف من لاعبي الأرجنتين تجاه لاعبي إسبانيا، مما دفع "فيفا" لفتح تحقيق شامل. - قاطع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، المباراة النهائية، مما يبرز الانقسام المتزايد بين "فيفا" و"يويفا"، وسط مخاوف من إدارة جياني إنفانتينو للاتحاد الدولي. - رغم الجدل حول قراراته، سيُعاد انتخاب إنفانتينو رئيساً لـ"فيفا" بدعم واسع من الاتحادات الأعضاء، مما يعزز موقفه في قيادة المنظمة لأربع سنوات إضافية.

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للتحقيق في سلوك المنتخب الأرجنتيني، بعد صافرة النهاية، في نهائي كأس العالم 2026. وتلقى لياندرو باريديس بطاقة حمراء لسلوكه العنيف، بعد أن أمسك لاعبي إسبانيا إريك غارسيا وغافي ودفعهما، وحاول ناهويل مولينا إسقاط رودري أرضاً، بينما كان لاعب وسط مانشستر سيتي يحتفل بالفوز بكأس العالم، كما حاول روبرتو أيالا، عضو الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، لكم داني أولمو في وجهه.

وبعدها، أدار جميع لاعبي الأرجنتين ظهورهم للاحتفال بالكأس بعد فوز إسبانيا، لذا قرر الاتحاد الدولي فتح تحقيق في جميع الأحداث التي جاءت بعد نيل كتيبة "لاروخا" لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه، بحسب شبكة سكاي سبورتس البريطانية، الاثنين. وفي غضون ذلك، وفي خطوة غير مسبوقة، قاطع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين المباراة النهائية، ليُسلط قراره الضوء على الانقسام المتزايد بين فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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ولدى "يويفا" مخاوف جدية بشأن طريقة إدارة جياني إنفانتينو لـ"فيفا"، في الوقت الذي أثار فيه السويسري الجدل في الكثير من القرارات بالفترة الأخيرة، أبرزها رُفع الإيقاف عن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون رغم حصوله على بطاقة حمراء، ما سمح له بالمشاركة في مباراة دور الـ16 لكأس العالم ضد بلجيكا، بعد اتصال هاتفي مباشر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإنفانتينو. وسيُعاد انتخاب الأخير رئيساً لـ"فيفا" لولاية أخرى مدتها أربع سنوات في مارس/ آذار المقبل، إذ يحظى السويسري بدعم أكثر من 200 اتحاد من أصل 211 اتحاداً تابعاً لـ"فيفا".