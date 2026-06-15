"فيفا" يدخل على خط أزمة الحكم الأسترالي بعد لقطته الجدلية

- يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في إشارة قام بها الحكم الأسترالي شون إيفانز، والتي قد تكون مرتبطة بجماعات يمينية متطرفة، خلال مباراة ألمانيا وكوراساو. - لم يصدر "فيفا" تعليقًا رسميًا بعد، بينما تطالب منظمات مكافحة التمييز بتوضيحات حول الإشارة التي قد تُفسر بطرق مختلفة، منها أنها رمز للعبة شعبية أو حركة مزاح. - بعد الحادثة، تم تعديل طريقة عرض غرفة تقنية الفيديو في المباريات، حيث يظهر الحكام وهم يواجهون الشاشات مباشرة دون التفاعل مع الكاميرا.

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوضيح بشأن إشارة قام بها الحكم الأسترالي شون إيفانز، حكم الفيديو المساعد، خلال فوز ألمانيا على كوراساو بنتيجة 7-1، أمس الأحد.

وقبل المباريات عادة، يجري تسليط الضوء على الحكام لفترة وجيزة، وعندما انتقلت الكاميرا إلى غرفة تقنية الفيديو المساعد، كان إيفانز واقفاً وذراعه بجانبه، ثم شوهد وهو يُشير بأصابع يده اليمنى إلى علامة "موافق" مقلوبة. وبحسب تقرير شبكة "بي بي سي"، اليوم الاثنين، فلهذه الإشارة معنيان مختلفان تماماً، أحدهما غير مؤذٍ، والآخر مرتبط بالتعبير عن تفوق العرق الأبيض.

وأفاد تقرير "بي بي سي"، أن فيفا يسعى للحصول على إجابات من حكم تقنية الفيديو المساعد (الفار) الأسترالي، دون صدور تعليق علني حتى الآن من الاتحاد الدولي. وفي المقابل، أشارت مصادر إلى أن منظمات معنية بمكافحة التمييز طلبت بدورها توضيحات، معتبرة أن الإشارة قد تتشابه مع رمز يستخدم في بعض التيارات اليمينية المتطرفة، بينما يرى آخرون أنها قد ترتبط بلعبة شعبية أو حركة مزاح معروفة في بعض الثقافات.

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وبعد المباراة، لوحظ تغيير في طريقة عرض غرفة تقنية الفيديو خلال المباريات التالية، إذ ظهر الحكّام وهم يواجهون الشاشات مباشرة دون التفاعل مع الكاميرا. إيفانز، البالغ من العمر 38 عاماً، مُدرج في قائمة حكام فيفا منذ عام 2017، وهو حكمٌ خبير في تقنية الفيديو المساعد "الفار". وفي موطنه، يُدير إيفانز مباريات الدوري الأسترالي الممتاز منذ عام 2012، وأشرف على المباراة النهائية الكبرى عام 2019.

🚨 FIFA are investigating assistant VAR Shaun Evans after a hand gesture he made before Germany vs Curaçao was interpreted by some as having links to far-right extremist groups.



How times are changing... years ago, if you saw someone making that sign, it usually meant you were… pic.twitter.com/N8hVzGHMYD — Football Away Days Club (@AwayDaysClub_) June 15, 2026