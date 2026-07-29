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"فيفا" يدخل عالم الاستثمار: كرة القدم للبيع

بعيدا عن الملاعب
العربي الجديد

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29 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 20:19 (توقيت القدس)
إنفانتينو في نهائي كأس العالم 2026، 19 يوليو 2026 في نيوجيرسي (فلورنسيا تان جون/Getty)
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لم يكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يطوي صفحة كأس العالم 2026، حتى وجد رئيسه جياني إنفانتينو (56 عاماً)، نفسه في قلب عاصفة جديدة، بعد الكشف عن مشروع لإنشاء ذراع تجارية تابعة لـ"فيفا"، وفتح جزء من رأسمالها أمام مستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة أثارت مخاوف وانتقادات واسعة داخل عالم كرة القدم.

فيفا كان قد أعلن، الثلاثاء، أنه يعتزم "توسيع تمويل تطوير كرة القدم ليصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار أميركي"، شرط الحصول على موافقة الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي. وأوضح فيفا أن "مؤسسة فيفا للتقدم" ستسعى إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار أميركي في وقت لاحق من العام الحالي، اعتماداً على تقييم أولي لقيمة الشركة التي تبلغ 20 مليار دولار.

8:07 PM
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ينتقد رئيس فيفا

انتقد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، عدم علمه بشكل مُسبق بمشروع الفيفا، برئاسة جياني إنفانتينو، الذي يقضي ببيع حصص من كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وقال فيليب ديالو في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "إنه مشروع مثير للقلق ويطرح العديد من التساؤلات. لقد اكتشفناه من خلال الصحافة (نشرته صحيفة التايمز)، دون أي معلومات مسبقة. لا نعرف فلسفته ولا ضرورته، ولا هيكله المالي أو مصادر تمويله. هذا المشروع مقلق لعدم وجود أي تفاصيل عنه، مع أنه يمسّ أحد أهم ركائز كرة القدم: كأس العالم، الذي يُعد أعظم حدث رياضي في العالم. بعض الترتيبات المالية، تستدعي مراجعة هذا النظام الإداري، الذي لا يتناسب مع ما تمثله كرة القدم.

7:35 PM
فيفبرو: مقترح فيفا يُثير مخاوف حول نزاهة كرة القدم

أعرب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، عن قلقه البالغ إزاء المقترح الذي يقضي بتحويل كأس العالم لكرة القدم وغيرها من بطولات الفيفا إلى أصول استثمارية لرأس المال الخاص، وهي خطوة من شأنها أن تُغير بشكل جذري ولا رجعة فيه الحوافز، التي تقوم عليها البطولات التي يعمل فيها اللاعبون ويتنافسون ويبنون مسيرتهم المهنية. وجاء في بيان (فيفبرو): "من المقلق للغاية أن يتم تطوير مشروع بهذا الحجم في الغالب خلف أبواب مغلقة، وأن يُقارب الاتفاق عليه دون أي تواصل فعّال مع المتضررين منه. هذا المقترح يُثير مخاوف جوهرية بشأن مستقبل إدارة كرة القدم العالمية ونزاهة اللعبة. لطالما كانت مشاركة أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار في الفيفا محدودة. ولا يجب الآن أن تُطغى عليها النفوذ التجاري، ما يسمح للمصالح المالية بأن تُطغى على أصوات من يلعبون ويدعمون ويحافظون على اللعبة. لن ندعم مثل هذا النموذج أبداً".

7:14 PM

رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ" تساند بيان رابطة الأندية الأوروبية ضد الفيفا. وقالت الرابطة على صفحتها الرسمية في منصة (إكس): "أكدت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين لرابطة الدوريات الأوروبية، دعمها الكامل لهذا البيان".

6:43 PM
"فيفا" يمنح مهلة حتى 19 سبتمبر القادم

منح الفيفا مهلة لـ211 اتحاداً كروياً في العالم حتى 19 سبتمبر/أيلول القادم من أجل الموافقة على الخطة التي يُريدها السويسري جياني إنفانتينو. وفي حال حصول الفيفا على 50% من الأصوات، ستُعرض الخطة على مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وسيتم اعتمادها سريعاً، حيث ستحصل الاتحادات التي ستوافق على الخطة على حوالي 40 مليون دولار أميركي، بينما ستحصل الاتحادات الأخرى على مبلغ أقل بكثير.

6:41 PM
"يويفا" يهاجم إنفانتينو: جوهر كرة القدم وإدارتها ليسا سلعة

يُعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أول من أصدر بياناً شديد اللهجة، هاجم فيه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، بعدما تم نشر الخطة عبر وسائل الإعلام، مساء أمس الثلاثاء. وجاء في بيان (يويفا): "هذا يتجاوز خطاً أحمر لا ينبغي للهيئات الإدارية لكرة القدم تجاوزه. يأخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الوضع على محمل الجد، وكذلك جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم، بالإضافة إلى جميع الأطراف المعنية: الدوريات، والأندية، واللاعبون، والجماهير، والحكومات، وكل من يهتم بمستقبل هذه الرياضة". وأضاف بيان "يويفا": "إن جوهر كرة القدم وإدارتها ليسا سلعة تُباع وتُشترى، لا سيما في ظل غياب الشفافية التامة بشأن المستفيدين الماليين. لا أحد منا يملك كرة القدم، وليس من حق الفيفا بيعها".

6:40 PM
الكونكاكاف: لم نعلم بمشروع الفيفا إلا من وسائل الإعلام

أكد اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، في بيان رسمي، أنه لم يعلم بمشروع الفيفا إلا من خلال معلومات نُشرت في وسائل الإعلام، معرباً عن قلقه بقوله: "نشارك الكثيرين في منطقتنا وفي جميع أنحاء العالم خيبة أملهم إزاء هذا المشروع المفصل الذي تم تطويره ونشره قبل أي نقاش مع الهيئات الإدارية والجهات المعنية. بصفتنا قادة كرة القدم، فنحن حماة هذه الرياضة. تقع على عاتق الفيفا والاتحادات القارية وكل اتحاد عضو مسؤولية العمل باستمرار بما يخدم مصلحة الرياضة. يجب أن تستند جميع قراراتنا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة، والإجراءات الدقيقة، والإدارة المسؤولة طويلة الأجل. هذا هو الإطار الذي تعمل ضمنه الكونكاكاف. ونحن على ثقة بأن جميع أعضاء أسرة الفيفا سيتصرفون بالطريقة نفسها".

6:39 PM
بلاتر: لا يحق لأحد أن يبيع لعبتنا

لم يتردد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، السويسري سيب بلاتر (1998-2015)، في التعبير عن رأيه علناً حول مشروع الفيفا الذي يقف خلفه الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، بعدما كتب على حسابه في منصة إكس: "وصلت العلاقة الوثيقة بين رئيس الفيفا ورئيس الولايات المتحدة إلى بُعد مالي يُلحق ضرراً بالغاً بكرة القدم. لا يحق لأحد بيع لعبتنا".

6:37 PM
الاتحاد الآسيوي يأسف لموقف الفيفا

أكد الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي أن الفيفا لم "يتشاور معه حول هذا الاقتراح، ويأسف لأن مسألة بهذه الأهمية تم نشرها عبر وسائل الإعلام دون أن تتاح للقارة الصفراء النظر فيها ومناقشتها من خلال هيئات الحوكمة المناسبة والمعتمدة. هذه المبادرات وبهذا الحجم وبهذه العواقب الجسيمة يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور المكثف. فالقرارات التي قد تُعيد تشكيل مستقبل الرياضة التجاري والمالي تتطلب تشاوراً مسبقاً وشاملاً مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء والجهات المعنية الأخرى قبل تقديم أي مقترح إلى هيئات صنع القرار المختصة".

6:36 PM
فاتسكه: الفيفا تجاوز الخطوط الحمراء

قال نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم هانس- خواكيم فاتسكه، في حديث مع صحيفة "كيكر" الألمانية، إن خطط الفيفا لجذب المستثمرين الأجانب عبارة عن "هجوم صريح على كرة القدم"، مُضيفاً: "يرى كثيرون في كرة القدم الأوروبية أن خطط الفيفا هجومٌ صريحٌ على الرياضة، وأنا أشاركهم هذا الرأي. لقد تم تجاوز الخطوط الحمراء. هناك إجماعٌ واسعٌ بين الاتحادات الأعضاء في (يويفا) حول هذه القضية، كما يتضح من المناقشات العديدة التي أجريتها في الأيام الأخيرة مع ألكسندر تشيفرين وزملائي الآخرين". وأردف: "خلال كأس العالم، تأهلت ستة منتخبات أوروبية إلى ربع النهائي، وثلاثة إلى نصف النهائي. إذا وقفت كرة القدم الأوروبية صفاً واحداً ضد هذه المشاريع، فسيكون لذلك تأثيرٌ كبير".

6:35 PM
الاتحاد الإنكليزي "قلق للغاية" من مشروع الفيفا

انضم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إلى موجة الانتقادات الموجهة إلى خطة الفيفا لفتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص، معرباً عن "قلقه البالغ"، وذلك في بيان رسمي جاء فيه: "لم نكن على علم بهذا المقترح إطلاقاً، ولا نملك أي تفاصيل جوهرية بشأنه، بما في ذلك تفاصيله والشروط المرتبطة به. استناداً إلى المعلومات المحدودة المتوفرة لدينا، نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات والحوكمة التي أدت إلى هذا الوضع، فضلاً عن جوهر هذا المقترح ومبادئه الظاهرة".

6:29 PM
تيباس: الفيفا ليست ملكية شخصية لجياني إنفانتينو

كتب رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس على حسابه في منصة إكس: "مسابقات الفيفا وحقوقها التجارية ليست ملكاً شخصياً لجياني إنفانتينو. من يخلط السياسة والانضباط والمال والسلطة دون شفافية لا يمكنه قيادة أي شيء. إنفانتينو ليس الحل لحوكمة الفيفا، بل هو المشكلة نفسها.

6:21 PM
رابطة الأندية الأوروبية تعارض مشروع الفيفا

أعربت رابطة أندية كرة القدم الأوروبية عن معارضتها لمشروع فيفا، بعدما نشرت بياناً رسمياً جاء فيه: "نلاحظ بقلق بالغ الاتصالات الإعلامية والإعلان الأحادي المفاجئ من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن هيكل مؤسسي جديد محتمل لتسويق بعض مسابقات كرة القدم، وبصفتنا مؤسسة تمثل أكثر من 850 نادياً (تضم عناصر أساسية في كرة القدم العالمية بما في ذلك بطولات الفيفا وجميع المسابقات الدولية)، فمن المناسب استشارة (يويفا) بشكل كامل حول مقترح بهذا الحجم، لكن الاتحاد الأوروبي علم بهذا بالطريقة بنفسها التي علم بها الآخرون من دون إشعار مسبق وعبر وسائل الإعلام".

وتابع البيان: "نؤكد على ضرورة التشاور الهادئ والشامل بشأن جميع المسائل التي تؤثر على منظومة كرة القدم، بالإضافة إلى تطبيق عمليات حوكمة أكثر صرامة وشفافية لضمان استدامة كرة القدم على المدى الطويل. فهذه هي الطريقة الوحيدة لبناء الأطر المؤسسية والعلاقات اللازمة لنجاح كرة القدم واستقرارها واستدامته".

5:17 PM
فيفا يطرح أكبر خطة تمويل في تاريخ كرة القدم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مشروع غير مسبوق يهدف إلى رفع إجمالي الإنفاق على تطوير كرة القدم في العالم إلى أكثر من 10 مليارات دولار أميركي خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في حال حصول الخطة على موافقة غالبية الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، إضافة إلى اعتمادها من مجلس فيفا.

وأصدر فيفا، أمس الثلاثاء، بياناً رسمياً جاء فيه أن المشروع يقوم على تأسيس شركة جديدة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise (FFE)، تكون مملوكة بالكامل للاتحاد الدولي، وتتولى إدارة الأنشطة التجارية المرتبطة بحقوق البث التلفزيوني والرعاية والتراخيص والتذاكر وتنظيم البطولات، بينما يحتفظ فيفا وحده بكامل الصلاحيات المتعلقة بحوكمة اللعبة، والمسابقات، والقوانين، والروزنامة الدولية، وجميع القرارات الرياضية والتنظيمية.

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