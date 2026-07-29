"فيفا" يدخل عالم الاستثمار: كرة القدم للبيع

انتقد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، عدم علمه بشكل مُسبق بمشروع الفيفا، برئاسة جياني إنفانتينو، الذي يقضي ببيع حصص من كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وقال فيليب ديالو في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "إنه مشروع مثير للقلق ويطرح العديد من التساؤلات. لقد اكتشفناه من خلال الصحافة (نشرته صحيفة التايمز)، دون أي معلومات مسبقة. لا نعرف فلسفته ولا ضرورته، ولا هيكله المالي أو مصادر تمويله. هذا المشروع مقلق لعدم وجود أي تفاصيل عنه، مع أنه يمسّ أحد أهم ركائز كرة القدم: كأس العالم، الذي يُعد أعظم حدث رياضي في العالم. بعض الترتيبات المالية، تستدعي مراجعة هذا النظام الإداري، الذي لا يتناسب مع ما تمثله كرة القدم.
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