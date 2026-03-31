فيفا يختبر قانون فينغر للتسلل... هل سيدخل في كأس العام 2026؟

- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تجربة تعديل جديد على قانون التسلل يُعرف بـ"قانون فينغر"، يهدف إلى تعزيز الطابع الهجومي وتقليل الجدل التحكيمي، وسيتم تطبيقه تجريبياً في الدوري الكندي الممتاز خلال موسم 2026. - يقود المبادرة أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية، ويقترح التعديل عدم احتساب التسلل إلا إذا كان المهاجم متقدماً بالكامل عن آخر مدافع، مما يمنح أفضلية للخطوط الهجومية ويقلل من القرارات المثيرة للجدل. - سيتم تقييم نتائج التجربة بنهاية الموسم لتحديد إمكانية تعميمها، ولا يُتوقع تطبيقها في كأس العالم 2026، حيث لا تزال في المرحلة التجريبية وتحتاج إلى تقييم شامل.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن بدء تجربة تعديل جديد على قانون التسلل، يُعرف باسم "قانون فينغر"، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى تطوير اللعبة، وزيادة طابعها الهجومي، على أن يتم تطبيقه تجريبياً في الدوري الكندي الممتاز خلال موسم 2026، وفقاً لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الثلاثاء.

ويقود هذه المبادرة الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي، والذي لطالما دعا إلى مراجعة قانون التسلل الحالي، بما يسهم في تقليل الجدل التحكيمي وزيادة عدد الأهداف. وبحسب التعديل المقترح، فإنه لن يُحتسب التسلل إلا في حال كان المهاجم متقدماً بشكل كامل عن آخر مدافع، خلافاً للقانون الحالي الذي يعتبر اللاعب متسللًا إذا كان أي جزء من جسده القابل لتسجيل الأهداف متقدماً، وهو ما يثير الكثير من الجدل في المباريات الحالية.

ويعني هذا التغيير وفقاً للصحيفة، أن أي تساوٍ أو تداخل جزئي بين المهاجم والمدافع سيُعتبر وضعية سليمة، وهو ما يمنح أفضلية واضحة للخطوط الهجومية، ويحد من القرارات المثيرة للجدل التي تُحسم بفروق دقيقة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الاتحاد الدولي لتحقيق عدة أهداف، أبرزها تعزيز النزعة الهجومية وزيادة عدد الأهداف، وتقليل الجدل المرتبط بقرارات التسلل، وتحسين انسيابية اللعب ورفع مستوى المتعة الجماهيرية. واختار الاتحاد الدولي، الدوري الكندي الممتاز، ليكون ساحة الاختبار الأولى لهذا التعديل، نظراً لمرونته التنظيمية وملاءمته لتجربة قوانين جديدة بعيداً عن ضغوط البطولات الكبرى.

ومن المنتظر أن يتم تقييم نتائج هذه التجربة بنهاية الموسم، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إمكانية تعميمها في مسابقات أخرى أو اعتمادها رسمياً ضمن قوانين اللعبة. وأكدت الصحيفة أنه في الوقت الحالي، لا يُتوقع تطبيق هذا التعديل في كأس العالم 2026، إذ لا يزال في المرحلة التجريبية ويحتاج إلى تقييم شامل قبل اعتماده. ويرى مراقبون أن "قانون فينغر" قد يُحدث تحولًا كبيراً في شكل كرة القدم الحديثة، عبر منح المهاجمين مساحة أكبر للتحرك، وهو ما قد ينعكس على أساليب اللعب، ويزيد من إثارة المباريات في حال اعتماده رسمياً.