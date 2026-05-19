"فيفا" يحظر رفع علم "الأسد والشمس" الإيراني في ملاعب كأس العالم

- قرر "فيفا" حظر علم الأسد والشمس في كأس العالم 2026، استجابة لطلبات الاتحاد الإيراني، حيث يُعتبر رمزاً للاحتجاج ضد النظام الحالي، وقد مُنع سابقاً في النسخة الماضية من البطولة. - لا يزال مصير مشاركة إيران في كأس العالم غير واضح بسبب التوترات السياسية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما يستعد المنتخب الإيراني في تركيا بانتظار تأشيرات الدخول. - قدم الاتحاد الإيراني قائمة مطالب لـ"فيفا" لضمان المشاركة، تشمل احترام العلم الإيراني، وسط احتجاجات الجالية الإيرانية في الخارج.

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظر رفع علم الأسد والشمس، الذي كان مستخدماً ما قبل الثورة في البلاد عام 1979، في ملاعب كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا (11 يونيو/حزيران - 19 يوليو/تموز)، إذ يُعتبر هذا العلم رمزاً للاحتجاج ومعارضة النظام الحالي، امتثالاً لطلبات الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

ويعتزم "فيفا" منع المشجعين الإيرانيين من حضور مباريات كأس العالم حاملين أعلام الأسد والشمس امتثالاً لطلبات الاتحاد الإيراني بعد الاجتماع الأخير بينهما، وفق ما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية، الثلاثاء.

ويُعتبر هذا العلم رمزاً لنظام الشاه السابق محمد رضا بهلوي ووسيلة للاحتجاج على النظام الحالي، ولا يزال يُستخدم من الجالية الإيرانية في الخارج، الموجودة بكثافة على الساحل الغربي للولايات المتحدة بحسب المصدر عينه، وقد جرى التخلي عن هذه النسخة من العلم عام 1979، وهو الذي مُنع من الظهور أيضاً خلال النسخة الماضية من كأس العالم أيضاً من "فيفا"، إذ لم يسمح لبعض المشجعين الإيرانيين من دخول الملعب بسبب ذلك.

ولا يزال مصير مشاركة إيران في كأس العالم غير واضح منذ الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد أواخر فبراير/شباط، واستمرار التصعيد في الساعات القليلة الماضية بعدما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب النظام في طهران مجدداً بحال لم يتصل الطرفان إلى اتفاق.

ويتحضر منتخب إيران حالياً يتجهز في تركيا، إذ يخوض معسكراً تدريبياً بانتظار حصول لاعبيه على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، بحكم أن مباريات الفريق الآسيوي جميعها هناك، ووفقاً لصحيفة "ذا أثليتيك"، قدّم الاتحاد الإيراني لكرة القدم قائمة مطالب إلى "فيفا" لضمان مشاركته في البطولة، من بينها "احترام العلم الإيراني".

وكانت الجالية الإيرانية في أستراليا قبل فترة قد رفعت علم إيران "الشمس والأسد" في خلال بطولة كأس آسيا للسيدات، والتي تزامنت مع الحرب الأخيرة، ويومها تقدّمت 5 لاعبات بطلبات لجوء، قبل أن تتراجع بعضهن عن ذلك لاحقاً.